Virtuosos International Zrt.: hamarosan Boros Misi is csatlakozik a társaság tulajdonosaihoz

Megalakult a Virtuózok tehetségkutató műsor nemzetközi értékesítésével foglalkozó Virtuosos International Zrt. - közölte a cég hétfőn az MTI-vel.



A céget a klasszikus zenei vetélkedő tulajdonosa, Peller Mariann, valamint Varga Edit, a közmédia műsorvezetője és Batta András zenetudós, a Virtuózok zsűritagja jegyzi részvényesként.



"Feladataim közé tartozik a jövőben a nemzetközi üzletfejlesztés, valamint a műsor online megjelenésének és digitális programjának menedzselése. Műsorvezetőként ugyanakkor már nem veszek részt a tévéshow hazai gyártásában" - idézi a közlemény Varga Editet, aki hozzátette: a Virtuózok hazai fellépéseinek, koncertjeinek továbbra is közreműködője marad.



Az összegzés szerint a társaság tulajdonosaihoz rövidesen csatlakozik Boros Misi, a Virtuózok zongorista sztárja is. Misi az első évad korcsoport-győztese, aki már több kontinensre is elvitte a Virtuózok hírét. A Virtuosos International arról is tájékoztatást adott, hogy a cég alapítói április elején Cannes-ban, a világ legnagyobb televíziós szakvásárán mutatkoznak be a nemzetközi közönség előtt, ahol szándéknyilatkozatot írnak alá a szlovák köztelevízió vezetőivel a produkció műsorra tűzéséről.



A Virtuózok formátumának tulajdonosa tavaly írt alá szerződést a Virtuózok licencének világpiacon történő értékesítéséről a Golden Globe díjátadó lebonyolításáról is ismert amerikai Dick Clark Productions vállalattal - emlékeztet a közlemény.



"Edit, András és Misi eddig is komoly részt vállaltak abban, hogy a produkció mozgalommá, a formátum pedig izgalmas és lüktető vállalkozássá érjen. A segítségükkel most nemzetközi porondra lépünk és azt kívánjuk, hogy sok ország sok kis virtuózának adjunk a magyarországiakhoz hasonlóan lehetőséget és nyissuk meg számukra az utat a világ neves iskoláihoz, hangversenytermeihez.

A műsor szándékaink szerint öt éven belül legalább tíz országban jelentkezik és nemcsak a televízió, hanem digitális kiadásban a számítógépek, tabletek, okostelefonok képernyőin is" - nyilatkozta a produkcióért nemrég Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Peller Mariann a társaság megalapítása alkalmából. A Virtuózok legújabb évada Magyarországon április 7-én indul a közmédia Duna csatornáján.

Képünkön: Varga Edit, a közmédia műsorvezetője, Boros Misi zongorista, a Virtuózok 6-13 évesek korcsoportjának győztese, Peller Mariann producer és Boros Misi édesanyja, Orbán Jolán (balról jobbra) Cannes-ban 2017. április elsején.