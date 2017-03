Villányi pincészetek mutatják be prémium boraikat

Tizennyolc neves villányi pincészet - köztük Gere Attila, Bock József, illetve Tiffán Ede és Zsolt borászata mutatja be prémium borait a március 17. és 19. között a budapesti Corinthia Hotelben megrendezésre kerülő VinCE Budapest Wine Show-n - közölte a Villány-Siklósi Borút Egyesület elnöke az MTI-vel.



Pataki Kinga kiemelte: a résztvevők a borvidék zászlósborát jelentő tizenöt Villányi Franc-tételt és további tizenöt egyéb jellemző villányi szőlőfajtákból, illetve azok házasításából készült prémium borokat kóstolhatnak a rendezvényen. Mint hangsúlyozta, a villányi borok magas minőségét a több mint tíz éves eredetvédelmi rendszer garantálja.

A Villányi Franc-ról úgy vélekedett: a cabernet franc "természetes otthonra lelt Villányban, évről évre növekszik ismertsége és elismertsége, s jelenleg már méltó vetélytársa a francia Loire-menti és az európai cabernet franc boroknak".Kitért arra is, hogy csúcsházasítások, merlot, cabernet sauvignon, kékfrankos, portugieser, valamint egy prémium chardonnay reprezentálják majd a borvidéket a rendezvényen, amelyre idén "borász fogadóórákkal" is készülnek. Minden páratlan órában más-más pincészet képviselője mutatja be borait - részletezte.Az eseményen mások mellett Gere Attila, Bock József, illetve Tiffán Ede és Zsolt borászata, a Vylyan, a Csányi, a Mokos Családi Pincészet, valamint a Malatinszky Kúria Organikus Szőlőbirtok, a Jackfall Bormanufaktúra, és a Janus Borház képviselteti magát.