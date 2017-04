Villámcsődülettel tiltakoztak az Ifjúság úton a rasszista felirat miatt - Videó!

Az Ifjúság úti ház falán ismét megjelent rasszista felirat tartalma ellen szólaltak fel hétfőn többen, s egy flashmobot is tartottak.

Hétfőn délután négy óra körül körülbelül ötven ember gyűlt össze a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karával szembeni buszmegállónál, s egy dallal reflektáltak a legújabb rasszista megjegyzésre, ami az Ifjúság út egyik épületének falán pirossal felfestve látható.







Jelenleg a „Tetű fehér bőrű cigók! Játsszátok a magyart? Vicc... Tűnés Indiába!" szöveg olvasható a falon, de a közelmúltban már többször is előfordultak hasonló esetek, így most is összefogtak diákok, civilek, tanárok, s együtt álltak ki a rasszizmus ellen.





A flashmobon részt vett és a csapattal együtt énekelt Müller Péter Sziámi és zenekara is, valamint a PTE Wlislocki Henrik Szakkollégium és a Gandhi Gimnázium diákjai. A körülbelül fél órás esemény után a program a Romológia és Nevelésszociológia Tanszéken folytatódott Müller Péterék részvételével, ahol egy beszélgetésre került sor a témával kapcsolatban.