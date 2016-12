Világújdonság lehet: családi házakat készíthetnek 3D-s nyomtató segítségével

Pécsett kutatóközpontot hoznak létre az egyetemen

A 3D nyomtatási technológia az 1960-as években alakult ki, rohamos fejlődésnek viszont csak 2010 után indult. Számos anyagot felhasználnak - köszönhetően a technológia széleskörű alkalmazhatóságának - ennek megfelelően az anyagtani és módszertani kutatások kiemelkedőek a tudományterületen belül.

A 3D nyomtatás megjelenése és elterjedése forradalmasította a különböző orvosi protézisek előállítását, amelyeket a technológia segítségével minden korábbinál pontosabban és rugalmasabban lehet elkészíteni.

A NASA kutatói pedig 3D-s nyomtatók űrbe juttatásán dolgoznak, hogy az asztronauták azokkal szerszámokat, alkatrészeket, sőt ételeket is előállíthassanak a Nemzetközi Űrállomáson, valamint a Hold vagy akár a Mars felszínén is.

A Pécsi Tudományegyetemen is intenzíven foglalkoznak a szinte már önálló tudományággá váló kutatási területtel, ősszel kezdődött meg a 3D nyomtatási és vizualizációs technológiákat alkalmazó kutatási, oktatási és fejlesztési központ kialakítása.