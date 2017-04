Vicze Csilla távozása után most a kertvárosi Varga Péter az ÖPE új képviselője

Az Összefogás Pécsért Egyesület sajtótájékoztatón mutatta be új képviselőjét, Varga Pétert.



- Úgy látjuk, hogy napjainkban a politika csak önmagában bízik, mindenki gyanús neki, s így nem veszi észre, hogy távolodik az emberektől. A civil szervezetek nem ellenségei egy országnak, egy városnak, hanem partnerei a politikának, a gazdasági szereplőknek, egyházaknak, s legfőképp életterei a politizálni nem kívánó, de a közösségért tenni akaró embereknek. Demokrácia nincs civil szervezetek nélkül, hisz ezeken keresztül valósítják meg a polgárok közös elképzeléseiket egy élhetőbb világról. Varga Péter is egy igazi civil Kertvárosból, az egyik legnagyobb civil szervezet vezetőségi tagja, aktív, másokat segítő közéleti ember - mondta Kővári János, az egyesület elnöke.



Varga Péter 48 éves gépész, pedagógus, közös képviselő, lakásszövetkezet felügyelőbizottsági tagja.

- Kertvárosi képviselőként kiemelten fontosnak tartom e városrész fejlesztésének elősegítését, az itt élő sok ezer lakó hétköznapjainak komfortosabbá tételét. A kertvárosi szövetkezeti, társasházi lakóépületek korszerűsítését folytatni kell, elsősorban energetikai beruházások elősegítésével, de emellett az elhasználódott - korszerűtlen - víz, villanyvezeték-hálózat cseréjét is elő kell segíteni.

Ehhez az épületeket képviselő szervezetekkel történt egyeztetések után kértük a képviselő-testület közreműködését is az együttgondolkodásban.

Ennek eredményeként idén márciusban, az ÖPE hároméves küzdelmét követően a közgyűlés úgy határozott, hogy önkormányzatunk városfejlesztési főosztálya kidolgozza egy korszerűsítési alap finanszírozási lehetőségét. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy az állami pályázatokon túl -amellyel kamatmentes hitelhez juthatnak épületeink- önkormányzatunk is segítséget nyújthat a pécsi lakóépületek felújításához. A részleteket most dolgozzuk ki. Ez egy kiemelt feladatom lesz - mondta a képviselő, majd így folytatta: - Fontosnak tartom még a zöld területek, játszóterek, járdák rendbetételét, hogy élhető legyen Kertváros. Ezekbe az itt élőket is szeretném bevonni.

Végül pedig igyekszem minden megtenni azért, hogy a buszos közlekedés mellett, a kerékpáros és gyalogos közlekedés is biztonságos legyen a városrészben. A legfontosabb cél, hogy közel legyünk az emberekhez, halljuk meg kéréseiket és velük együtt találjunk válaszokat ezekre - zárta Varga Péter politikai hitvallását, azaz inkább civil elköteleződését.