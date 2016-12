Vicces sztorikat meséltek a PTE professzorai és oktatói a puskázásról és a buktákról

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (EHÖK) a #NePuskázdEl kampány során az egyetem oktatóit, professzorait kérdezték arról, milyen extrém vagy vicces, csaláshoz kapcsolt történetük van, melyeket a vizsgákon követtek el a hallgatók. Jó párat elmeséltek, a poénos videókat az EHÖK Pécs Facebook oldalán tekinthetik meg az érdeklődők.



Ismerős, ugye? Néha annyira sok az anyag, hogy van, amit már nem tudnak raktározni okos fejükben a hallgatók, és különböző módszerekkel segítik ki magukat, kisebb nagyobb szerencsével. A PTE professzorai és oktatói elmeséltek egy-két vicces sztorit a lebukásokról, ügyetlen csalásokról.

Volt, aki tudathasadással akarta magyarázni a csalást



Dr. Monori Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának adjunktusa például egyik hallgatójánál azt vette észre, hogy az egyik kérdés válaszánál jobbra dőlnek a betűk, a másiknál pedig balra. Javítás után be is hívta az illetőt, mert kíváncsi volt, vajon mi lehet ennek az oka. Megkérdezték tőle kollégájával, hogy esetleg skizofrén tudathasadásos problémái vannak-e, mire azt válaszolta, hogy igen. Ekkor nem tudtak mit tenni, megadták neki az érdemjegyet. Gyanús volt ez, így a későbbiek során is figyelték, és kiderült, hogy barátnője írta meg azokat a válaszokat, amiket ő tanult meg és a fiú pedig azokat, amelyekre ő készült. Furfangos megoldás.



Szülész-nőgyógyász diagnosztizált tüdőgyulladást



Dr. Barancsuk János, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának oktatója a kreatív igazolások lehetőségéről mesélt. Sok hallgató igyekszik elkerülni az előadásokat, szemináriumokat, ám nem marad büntetlenül a dolog, mivel pár hiányzás után nem tehet vizsgát, aki túllépte a megengedett hiányzási lehetőségeket. Azonban akad olyan, aki igazolással alá tudja támasztani, hogy miért nem tudott bejárni az adott órára. Dr. Barancsuk János fogadóóráján meg is jelent egy srác, akinek papírján az állt, hogy tüdőgyulladásos betegség miatt nem tudott részt venni az órákon. Egy ideig rendben is volt a dolog, ám a papír alján egy szülész-nőgyógyász neve és pecsétje állt, így nem sokkal később le is bukott a tréfás hallgató.

Nem árt tudni, hogyan kell használni az indigót

Raposa Bence, a PTE Egészségtudományi Karának tanársegédje azt mesélte el, amikor az egyik hallgató megoldókulcsos tesztet próbált meg kitölteni, és barátjával kitalálták, hogy a Magyarországon régen vehető indigót használják fel segítségül. A gond csak az volt, hogy nem tudták melyik oldala másol hová. Így a megoldókulcsról jól beikszelt válaszok ugyanannak a lapnak a hátuljára visszamásolódtak. Nem volt szerencséjük.

