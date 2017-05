Végigkóstolhatjuk az összes Duna-menti halászlevet Mohácson

Első alkalommal rendezi meg július 22-én a Dunamenti Halfesztivált Mohácson a baranyai város német nemzetiségi önkormányzata, amelyre a Duna Győrtől Újvidékig tartó szakaszáról várnak halfőző mestereket, valamint szabadidős halászléfőző csapatokat.

A gasztrofesztivál célja, hogy bemutassa az összes Duna-menti halászlé-változatot, köztük természetesen a mohácsit - mondta el az MTI érdeklődésére Illés Richárd német nemzetiségi önkormányzati képviselő, az esemény egyik főszervezője, aki leszögezte: rendezvényük nem kíván konkurálni a Bajai Halfőző Fesztivállal.



Az eseményen egy időben kóstolható végig a teljes, "dunai módszerrel készült", a ma dunai halászlének nevezett, paprikás hallevet, hallevest jelentő szortiment - hívta fel a figyelmet.



Illés Richárd beszámolt róla, hogy legalább húsz halfőző mestert várnak rendezvényre a többi között Komáromból, Kalocsa környékéről, illetve a horvátországi Kopácsról, Kiskőszegről és a szerbiai Bezdánból, továbbá Apatinból is.



A fesztivál ideje alatt a közönség is elkészítheti és el is fogyaszthatja kedvenc halászlevét, így várják a baráti társaságokból álló főzőcsapatok jelentkezését.



Illés Richárd becslése szerint ez utóbbi programelem keretében mintegy kétezer ember fog főzni a Duna-parti városban, ahol rajtuk kívül még ötezer látogató részvételére is számítanak a szervezők.



A résztvevők a halfőző mesterek főztjéből kaphatnak kóstolót "a készlet erejéig"; a fesztivál ideje alatt pedig végig árusítanak majd mohácsi halászlevet - tette hozzá. A programelem védnöke Benke László többszörös világbajnok mesterszakács.



A közönség szórakoztatásáról - mások mellett - német nemzetiségi zenekarok és tánccsoportok, helyi együttesek, illetve Badár Sándor humorista és Vastag Csaba gondoskodik majd. A programokat hajnalig tartó utcabál zárja.



A kezdeményezés ötletére térve Illés Richárd felelevenítette: egyfelől Mohácson a halfőzésnek régre visszanyúló hagyományai vannak, másrészről kutatásaik szerint a Tolnától Apatinig terjedő Duna-szakaszon korábban a halászatot megélhetésszerűen űzők nagy része sváb származású volt.



További részletekről a dunamentihalfesztival.hu oldalon lehet tájékozódni.