Vasárnap Mohács lesz a világ közepe, táblás ház várható, százezren is érkezhetnek

A télűző népszokás 1783 óta íródó történetében a látogatócsúcs is születhet vasárnap, a busójárás jó híre messziről is csábítja a vendégeket. Szombaton is rengetegen voltak a városban.

Már szombaton is annyian voltak a busójáráson, mint évekkel korábban farsangvasárnapokon, így borítékolható, hogy vasárnap, a télűzés csúcspontján kitehetik a városra a „megtelt" táblát.

Nemcsak az ország minden szegletéből, minden kontinensről is érkeznek látogatók Mohácsra, a télűző népszokás híre nagyon messziről is csábítja a vendégeket - akár százezren is érkezhetnek.



Az előrejelzés szerint vasárnap csapadék nem várható, s napközben akár tíz fok is lehet, így minden bizonnyal azok is útra kelnek, akiket a hideg visszatartott volna.

Az autóval érkezőket már a Mohács határában, a bevezető utak mentén felállított információs pontokon igyekeznek segíteni az eligazodásban. A szervezők újra és újra felhívják a vendégek figyelmét, hogy kocsival nem érdemes a belvárosig hajtani, mert az oda vezető utak jó részét lezárták, s szabad parkolóhelyeket sem találni, ezért tanácsos már a Kossuth Lajos utca környékén megállni, ahonnan pár perces sétával elérhető a belváros.

Szombaton is reggeltől késő estig kínáltak programokat a szervezők a városba érkezőknek, a főtéren és Deák téren felállított színpadokon és az egyéb helyszíneken egyaránt.



A busójárás tetőpontján, vasárnap a hagyományos menetrend szerint kerülnek sorra a leginkább várt programpontok. A Sokac-révnél fél egykor kezdődik a busócsoportok dunai átkelése a szigetből, a Kóló térről két órakor indul a busók főtérre tartó menete.



A Széchenyi téren a máglyát hat órakor lobbantják lángra.