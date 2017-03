Változik a forgalmi rend a komlói Petőfi utcában

A rutinból vezetők könnyen pórul járhatnak az április elsejétől megváltozó forgalmi rend következtében a komlói Petőfi utcában. Ettől kezdve ugyanis a teljes szakaszt egyirányúsítják és a parkolási szabályok is módosulnak.



A meglehetősen régóta fennálló gyakorlat megváltoztatását az itt élők kezdeményezték, mivel az autók miatt nehezen lehet a járdán közlekedni és a parkolóhely is kevés. Eddig ugyanis csak az út északi felén, 45 fokos szögben lehetett megállni, ami ráadásul a KRESZ szabályainak sem felelt meg. A jövőben már mindkét oldalon lesz erre lehetőség, de csak az úttesttel párhuzamosan. Ennek érdekében szintbe kerül, és sóderes burkolatot kap az útpadka is.

További változás, hogy a lakók szerint is kihasználatlan Berek utca felőli kétirányú szakasz megszűnik és kizárólag a Tompa Mihály utca felől lehet behajtani. Ennek eredményeképpen az érintett szakaszon is lesznek új parkolóhelyek.

„Az új forgalmi rendet a lakókkal is egyeztettük és a rendőrség is tájékoztatni fog mindenkit" - mondta Polics József polgármester, egyúttal odafigyelést is kérve minden sofőrtől. „A korábbi parkolási gyakorlatnál nem maradt KRESZ-ben előírt szélességű szabad úttest az autók számára, ezért változtatni kellett. Igyekeztük a lehető legjobb megoldást megkeresni, hogy mindenki le tudja tenni az autóját és a biztonság se szenvedjen csorbát. Az új parkolóhelyek felfestése és kitáblázása a jövő héten történik meg. Ezért a következő időszakban mindenki fokozott figyelemmel és óvatossággal vezessen!"

A mostani átrendeződés nem érinti a Petőfi utca már megkezdett felújítását, amelynek következő lépcsője az eredeti terveknek megfelelően folytatódni fog.