Vállalkozók Napja Szentlőrincen: összekötik a kellemest a hasznossal, jöjjön el Ön is!

Május 12-én a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány (BMVK) egy új rendezvényére invitálja a vállalkozásokat. Az üzleti/gazdasági esemény egy olyan találkozó, ahol kötetlenül, formalitásoktól mentesen beszélgethetnek kormányzati felelős személyekkel, a gazdasági élet szereplőivel, mellette lehetőségük nyílik a bemutatkozásra, üzleti kapcsolataik építésére.

A BMVK megalakulása - 1991 - óta több területen segíti a baranyai vállalkozásokat. Tevékenységeik közé tartozik a mikrohitel program, a vállalkozói tanácsadás, a pécsi inkubátorház működtetése, valamint a rendezvényszervezés. A Vállalkozói Központ kiemelt célja, hogy a megyében és régióban működő vállalkozások számára, alapszolgáltatásai mellett információkat is nyújtson a piaci- és gazdasági környezet változásairól, különféle fejlesztési irányokról, uniós és hazai forrásokról, trendekről. Ebben korábban is voltak kezdeményezéseik, melynek most egy önálló rendezvényük, a Vállalkozók Napja ad keretet,

- Az esemény egy olyan találkozási pont, ahol a résztvevők információkhoz juthatnak, közvetlenül is találkozhatnak kormányzati felelős személyekkel, a gazdasági élet szereplőivel és természetesen vállalkozásokkal is, akiket még nem ismernek, vagy éppen olyanokkal, akiket meg szeretnének ismerni - mondta Pohl Marietta, a BMVK ügyvezető igazgatója (képünkön). - Mindezzel egy olyan piaci űrt szeretnénk betölteni, melyre eddig egyetlen regionális vállalkozásfejlesztő szervezet sem vállalkozott, felesleges formalitásoktól mentes kapcsolatépítési színtér, mely egyben kellemes időtöltésre is lehetőséget biztosít.

Hozzátette, a találkozó több mint egy egyszerű „klaszter-találkozó", hiszen nemcsak egy adott szektor vállalkozásainak képviselőit ültetjük egy asztalhoz, a gazdaság teljes vertikuma számára hoztuk létre a programot, mert úgy érezzük égető szükség van a régió vállalkozóinak összefogására és együtt gondolkodására, hogy vállalkozásaink állni tudják az egyre éleződő versenyt.

Pohl Marietta elmondta azt is, hogy hagyományteremtő céllal szervezik a rendezvényt,, a „Vállalkozók Napját" hogy évről-évre mind többeknek legyen lehetőségük közvetlenül találkozni a kormányzat képviselőivel, a régió életében meghatározó szervezetekkel, cégekkel és szakmai személyiségekkel, s mellette egymást megismerve jó kapcsolatokat, jövőbeli üzleti és szakmai együttműködéseket kialakítani.

A rendezvényre a regisztrációs lap (www.mbvk.hu) visszaküldésével lehet még jelentkezni.



PROGRAM:

9.00-10.00 Regisztráció

10.00-11.30 Vidékfejlesztési kerekasztal

- Dr. Mezei Dávid, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért

felelős helyettes államtitkára

- Ádám János, a Bóly Zrt vezérigazgatója

- Dr. Borbás Zoltán, a Kaposvári Egyetem kancellárja

- Demcsák Lajos, a Piac és Profit kiadói igazgatója

- Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei elnöke

Moderátor Turós Izabella, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pécsi Igazgatóságának igazgatója.



12.00-13.30 Gazdasági kerekasztal

- Dr. Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára

- Dr. Megyeri János, a Hauni Hungária Kft. ügyvezetője

- Jenei Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem kancellárja

- Demcsák Lajos, a Piac és Profit kiadói igazgatója

- Dr. Síkfői Tamás, a Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Moderátor Rabb Szabolcs, a Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara titkára.



A kerekasztal fókuszában az európai uniós források, a régió gazdaság- és vidékfejlesztési stratégiai kérdései lesznek. A beszélgetéseket a nyitottság jegyében tervezik, amely így lehetőséget ad a közvetlen szakmai vélemény- és eszmecserére.



A rendezvényen részt vesznek továbbá közéleti személyiségek, a megye és a régió nagyvállalatainak vezetői, a Takarékbank vezetősége, hivatalok, a média képviselői.

10.00-13.30 Vállalkozások prezentációi



A résztvevők számára adott a lehetőség, hogy bemutathassák egymásnak vállalkozásuk, cégük szolgáltatásait és kapcsolatokat építhessenek egymás között.

13.30-15.00 Kapcsolatépítés



A rendezvény további részében a résztvevőknek lehetőségük lesz folytatni beszélgetéseiket, melyhez Rendezvény Centrumunk infrastruktúrája biztosítja a színvonalas környezetet és szolgáltatási hátteret.

A Pavilont bérlők között az általuk készített ételek ízeinek versenye.