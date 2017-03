Újraélesztést tanulnak szezon előtt a pécsi turisztikai munkatársak

Fontos esemény történik holnap Pécsett, ugyanis

egy nagyszerű kezdeményezést indítottak a város turisztikai munkatársai: megtanulnak életet menteni.



A nemrég indult TEVAgy a Hős! kampány célkitűzése, hogy Magyarországon is minél többen merjenek újraéleszteni. Félóránként egy beteg hal meg ebben a kórképben. A szív- és érrendszeri megbetegedések ellen, amelyet a stressz, a mozgásszegény életmód, a helytelen táplálkozás, a cukorbetegség és a dohányzás külön-külön és együtt is erősíthet, mindenképpen harcolni kell, hiszen megelőzéssel is sokat tehetünk.

Ne szegjük le a fejünket, ha baj történik, és ne is essünk pánikba. Mert mit csinál általában az ember? Vagy kétségbeesetten segítség után kutat, bekopogtat, becsönget a szomszédba, megkérdez valakit, hogy mi a teendő ilyenkor. Vagy a mobilját kezdi remegő kézzel keresgélni és bepötyögi a 104-et, amelyet azonnal kapcsolva és elérve is hosszú és értékes percek telnek el.

A szívmegállás utáni, mintegy körülbelül négy percen belül, gyorsan, határozottan és a laikustól is elvárható szakszerűséggel eljárva, még meg lehet menteni egy ember életét. Ha a szívleállás következtében leáll a vér keringése, akkor megszűnik a test oxigénellátottsága. Az oxigén hiánya agykárosodásokhoz vezethet, aminek jele az eszméletvesztés, mely aztán légzési elégtelenséget okoz. Ha ez az állapot 4-5 percnél tovább tart, az visszafordíthatatlan agy- és szívkárosodásokhoz vezet.

Siralmas a statisztika, de Magyarországon 1000 ember közül egyelőre még csupán 17-en tudnak újraéleszteni, miközben például Németországban ez a szám 973.Tény egyébként, hogy nem csupán hazánkban számít vezető haláloknak a hirtelen szívhalál, hanem az iparilag fejlettebb országokban is. Csak amíg például az Egyesült Államok évi 350 000 esete 0,1 %-ot tesz ki, a mi 20-25 000 esetünk a felnőtt lakosság 0,3 %-át érinti. Hogy ez kevesebb legyen, fontos, hogy minél többen megtanulják azt az újraélesztési technikát, amelyet a TEVAgy a Hős! kampány két nagykövete, Klupács Péter és Mészáros Zalán dolgoztak ki.

A székesfehérvári mentősök hosszú évtizedes tapasztalatuk alapján fejlesztették ki azt a játszi könnyedséggel elsajátítható technikát, amelyet 15 perc alatt el lehet sajátítani, s amelyhez egy labda szükséges csak, amelyet megfelelő ütemben, 100 BPM-es tempóban pumpálva fel lehet venni az újraélesztés ritmusát.

A tanultakat jól begyakorolva, elsajátítva pedig vészhelyzetben kihasználhatjuk azt a fontos négy percet, amíg még károsodás nélkül úszhatja meg a beteg, erősítve ezzel a felépülés esélyét. Ha pedig újra van szívhang, akkor a 104-es szám tárcsázása után megállapíthatja az érintett életmentő, hogy ő is hős lett.