Újra vár a balatoni nyár: hétfőn nyitnak a strandok, újdonságokkal is készülnek

Rengeteg rendezvényre és több újításra is számíthatnak a vendégek a nyári szezonban a Balatonon, a strandokat hétfőtől vehetik igénybe a pihenni vágyók.

Mint minden évben, a strandok idén is május 15-én nyitnak hivatalosan, s egészen szeptember 15-ig vehetőek igénybe. A pécsiek és baranyaiak körében (is) az egyik legkedveltebbnek számító Siófok esetében a Sóstói strand, a Nagystrand és a Gamásza fizetős, de a szabadstrandokon is várják a vendégeket.

A Balaton-parti Kft. részt vesz a Magyar Turisztikai Ügynökség egyik pályázatában, amelynek köszönhetően az idei évtől fejleszteni tudják a fizetős strandokat.

A Nagystrandon egy 800 négyzetméteres óriáshomokozót építenek , amelynek közepén egy játék vitorlás hajó is lesz. Ezenkívül pályáztak még egy 200 négyzetméteres gyermekpancsoló létrehozására, az valószínűleg 2018-ra fog elkészülni. A Sóstói strandon új játszóteret és egy mediterrán hangulatú napozóteraszt alakítanak ki. A Gamásza szintén egy új játszótérrel, s egy napozó stég bejáróval fog gazdagodni.

A vitorlázás szerelmeseinek is kedvez az idei év , tovább bővül a Balatoni Hajózási Zrt. kikötőlánca. Néhány hajó már április elsejétől kikerült a hangárból, általában június közepére telnek meg a kikötőhelyek.

A balatoni élethez hozzátartoznak a kulturális programok is, így a nyár folyamán harminc előadás lesz megtekinthető a Siófoki Szabadtéri Színpadon . Ezekből kilenc gyermekműsor-jellegű előadás, és 21 esti program, melyek között lesznek koncertek, musicalek és operettek is. Június 24-től egészen augusztus 26-ig tekinthetik meg az érdeklődők a különböző előadásokat.