Újra élet költözött a Ferencesek utcájába és a Jókai térre, alig van üres üzlethelyiség

Míg korábban pangott az ürességtől a belváros egyik legszebb utcája, mára a kereskedők és a pécsi polgárok is újra felfedezték. Az üzlettulajdonosok kérésére az önkormányzat azt tervezi, hogy a Ferencesek utcája és a Jókai tér is kiveheti a részét a fesztiválokból.

A jelek szerint megfordult a folyamat: éveken azon ment a siránkozás, hogy a belváros szinte minden szempontból halott, s ezért sorra húzzák le a rolót a kereskedők, most sorra nyílnak az új üzletek.

A Király utca csaknem teljesen átalakult, egy csomó új vendéglátó-egység csábítja a polgárokat, és a korábban háttérbe szorult Ferencesek utcája is feljövőben van. A második számú sétálóutcában már alig akad üres üzlethelyiség, néhány hónap alatt szinte észrevétlenül benépesültek a boltok .



A kávézók mellett minőségi kínálattal jelentkező kereskedelmi egységek is megkezdték működésüket.

Sorompóval fékeznek A Jókai tér ugyan elvileg forgalomtól elzárt terület, akárcsak más hasonló hely, csak az elnevezésében az, jönnek-mennek a kocsik. Ezen úgy segítenének, hogy a Jókai utca végét sorompóval zárnák le, így csak a tényleg engedéllyel rendelkezők hajthatnak majd be.

A környék felkapottságához minden bizonnyal hozzájárul majd az is, hogy befejeződött a Jókai tér felújítása , a napokban az utolsó burkolóelemek is helyükre kerültek, s az utcabútorok is folyamatosan érkeznek.

Tovább emelheti a látogatottságot, hogy az önkormányzat a közelmúltban a kereskedők és vendéglátósok fórumán felvetetteket megszívlelve azt tervezi, hogy - már az idén - a fesztiválok idején a téren és a Ferencesek utcájában is kitelepülhetnek árusok, vendéglátósok.