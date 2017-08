Újra divat lett a piacozás, rendre több tízezer vásárló válogat a termékek között

Egy jobb napon 15 ezren is megfordulnak a pécsi Vásárcsarnokban, a nyári időszakban péntekenként és szombatonként több árusnak már nem is jutna hely. A hamarosan induló beruházások révén minden bizonnyal még népszerűbbek lesznek a piacok.

Napjainkban újra divat és egyfajta program lett a piacozás, egyre többen szerzik be a kofáktól a friss zöldséget és gyümölcsöt.



- Nyáron a szezonális termékek miatt közel száz százalékos a helykihasználtság, ez legfőképpen a Vásárcsarnokban, illetve a Vásártéren. Hamarosan indul a Hajnóczy utcai piac felújítása, ezt követően már ott is reális cél lehet a teljes kihasználtság - tudtuk meg Erdős Rékától, a Pécsi Vagyonhazsnosító Zrt. sajtófelelősétől. Hozzátette: a Diana téri piacon is kifejezetten javuló tendencia mutatható ki a nyári időszakban.

A vásárlók a jól megszokott kofák termékei között válogathatnak, a statisztikák szerint ugyanis nagyjából kilencven százalékban ugyanazok a termelők és vállalkozók árulnak. Az idényjellegű hónapokban azonban már a napi helypénzes árusok is megjelennek.

A legtöbben - nem meglepő módon - a Vásárcsarnokot keresik fel.

- A leglátogatottabbnak a péntek, illetve a szombat számítanak, ilyenkor az elmúlt években készített mérések alapján hozzávetőlegesen átlagosan napi 15 ezer vásárló érkezik - tudtuk meg.

Mint ismert, a Vásárcsarnok a mostani, igencsak leharcolt épületéből elköltözik, a vevők és az árusok egy sokkal korszerűbb komplexumban találhatnak egymásra. Szintén jobb körülmények között piacozhatunk Uránvárosban, a Hajnóczy utcában 500 millió forintból fejlesztenek.

A várakozások szerint a piacok népszerűsége a beruházásoknak köszönhetően tovább emelkedik majd.