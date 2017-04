Újabb gyógyszertárat záratott be a hatóság

Másfél hónap alatt már a hatodik gyógyszertárat záratta be az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), ezúttal a Baranya megyei Egyházaskozáron működő Harmat Patika működését függesztette fel a hatóság.



Az OGYÉI keddi közleménye szerint a patikát március 30-án záratták be, az ideiglenes intézkedés érinti a Bikalon működtetett kézigyógyszertár tevékenységét is. "Az intézet hivatalból indított eljárást, a patika szabályszerű működését ellenőrző tiszti főgyógyszerész a gyógyszerforgalmazásra vonatkozó jogszabályok betartását vizsgálta az egyházaskozári patikában, a gyógyszertár ellenőrzése jelenleg is zajlik.

A vizsgálat ideje alatt a Harmat Patika gyógyszerforgalmazási tevékenységet nem végezhet, ezért az OGYÉI ideiglenes intézkedésként felfüggesztette annak tevékenységét" - írták az MTI-hez eljuttatott közleményben.



A felfüggesztés időtartama alatt Egyházaskozár és Bikal lakosai a közelükben lévő szászvári Szentháromság Patika és a mágocsi Várda Patika szolgáltatásait vehetik igénybe - közölte az OGYÉI.



Az elmúlt időszakban öt gyógyszertár kereskedelmi tevékenységét függesztette fel az OGYÉI, közülük két budapesti patika a gyanú szerint - egymással összejátszva - a svéd feketepiacon értékesített több tízezer doboznyi, elsősorban nyugtató, szorongásgátló hatóanyagú készítményeket.