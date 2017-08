Új lett az aszfalt a komlói Eötvös utcában

Az önkormányzat több év alatt, a saját erő és a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával teljesen felújította a forgalmas útszakaszt.



A napokban átadták az autósoknak a komlói Eötvös utca utolsó felújított szakaszát, ami az egyik utolsó állomása volt a mintegy három éves, tervezett rekonstrukciós folyamatnak. A következő hetekben a városi közfoglalkoztatottak befejezik a parkolók kialakítását az utcában, továbbá elkészül a környékbeli járdák és lépcsők felújítása is.

„Az Eötvös utca és környékének teljes rehabilitációja gondos tervezés és több éves munka eredménye, amelyhez minden rendelkezésre álló lehetőséget kihasználtunk" - avatott be a felújítás hátterébe Polics József polgármester. „A felelős gazdálkodásnak köszönhetően a városi költségvetése lehetővé tette, hogy több lépésben ugyan, de saját erőből finanszírozzuk az Eötvös utcai beruházást. Komoly segítséget jelentett, hogy az úgynevezett fehér munkákba (járdák, szegélykövek, vízelvezető árkok építése stb.) a közmunkások is be tudtak kapcsolódni.

Az útburkolat mellet a közművek és a csapadékvíz-elvezető rendszerek teljes felújítására is sor került az érintett szakaszon. Sőt, egy sikeres belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően a szomszédos Irinyi János utcában is dolgoznak már a szakemberek, így nyár végére a kenderföldi városrészt a Berek utcától Somágig átszelő fontos szakasz teljes és alapos rekonstrukción esik át. Párhuzamosan máshol is zajlanak a felújítások. A következő fontosabb szakasz a Gorkij utca, ahol jelenleg az elöregedett vízvezetékeket cserélik.