Új könnyűzenei klub indul Pécsett

A pécsi „Blueskocsma mozgalom" immár 30 éve újra és újra szárba szökken, ám hosszabb-rövidebb életű klubjai sosem értek meg három évnél hosszabb működést.



- Pécs a múlt század 60-es éveiben az ország könnyűzenei fellegvárának számított, több mint 30 élőzenés vendéglátóegységgel és klubbal. Mára ez már csak szép emlék maradt. A nosztalgiát szeretnék életre kelteni?

- A BuRock bár ötlete a feleségemhez, Lajosné Horváth Adriennhez fűződik. Neki régi vágya volt, hogy Pécsett egy blues-rock klubot üzemeltessen. Zenekaromat, a Grinders-t pedig a saját szórakozásunkra hoztuk össze zenész barátaimmal pár éve, amikor Dr. Szalai Sándor és Fekete Kálmán blues szervező elindította Szalaiusz Blues-Jazz Clubot a Király utcában. Igazi, vérbeli blues-jazz-rock klub volt, központi helyen, óriási sikere volt. A Szalaiuszban tartott teltházas koncerteken meglepve tapasztaltuk, hogy mekkora igény van az élőzenés klubokra, és megerősített a hitünkben - noha ott még „csak" heti 3-4 alkalommal volt élőzene -, hogy márpedig egy ilyen klubnak komoly létjogosultsága van.

- Nem lehetett könnyű dolguk, hiszen Pécsett már szinte valamennyi vendéglátóegységben indult hasonló kezdeményezés. A finanszírozási gondok mellett legtöbbször a csendháborítás volt a probléma...

- Elkezdtünk helyszínt keresni, ami nagy feladat, mert figyelembe véve az élő zene hangerejét, a vendégek tapsát, zsivaját - remélem lesz! - olyan helyszín kellett, ami a környezetben élőket nem zavarja. Így sikerült megtalálnunk a Pécs Klimó György u. 18-ban a volt Barbakán éttermet.

Komoly felújításokat végeztünk benne, és kezd összeállni a végső kép. Remélem a közönségnek és a zenekaroknak is megfelel majd.

- Mi lesz a BuRock Bár fő stílusirányzata, milyen zenekarokat fognak felléptetni?

- Alapvetően a blues, a rock, a jazz a fő csapásirány, de bármilyen könnyűzenei irányzatra nyitottak vagyunk. Tervünk, hogy minden, nap hétfőtől szombatig más-más, elsősorban pécsi, Pécs környéki zenekarok mutathassák meg magukat. Természetesen szeretettel várjuk a vidékieket, akár a határon túli formációkat is: már jelentkeztek is ilyenek. Feltett szándékunk, hogy azok a zenészek is pódiumra léphessenek, akiknek máshol nincs rá lehetőségük. Tudom, milyen nehéz egy kezdő zenésznek, legyen bármilyen képzett, tehetséges, hiszen magam is gyakorló zenész vagyok, közel 30 évet dolgoztam a vendéglátó iparban és megtapasztaltam minden örömét-bánatát.

- Kik lesznek az első fellépők, és mik a távolabbi terveitek?

- A nyitó bulit július 28-án zenekarommal, a Grindersszel tartjuk, másnap a PMD Blues Band debütál nálunk. Ők egyébként augusztus 18-án is fellépnek, de akkor már régi barátjukkal, Eb Davisszel együtt. Dédelgetett álmunk, hogy olyan klubot hozzunk létre, ahol presztízs lesz fellépni, mint pl. a zentai Mojo Clubban és hálózataiban, nem utolsó sorban olyat, aminek turisztikai vonzerőt növelő hatása alakulhat ki a jövőben, eképp Pécs hírnevét is öregbítheti. Számos külhoni példa van erre, ilyen formán lett anno pl. Krakkó a „Jazz fővárosa", így vált világhírűvé a már említett zentai Mojo Club. Természetesen a hétköznapokat megtartanánk a bemutatkozni vágyó zenekaroknak.