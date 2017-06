Új erőre kapott Muki: az állatkert újranyitása óta egyre többen utaznak a Mecseki Kisvasúttal

Átvészelte az elmúlt, igencsak nehéznek mondható időszakot a Mecseki Kisvasút. Hosszú ideig ugyanis a két végállomásán gyakorlatilag nem volt semmi, miután a vidámpark véglegesen, az állatkert pedig átmenetileg bezárt. Mostanában viszont ismét egyre többen zötyögnek a síneken.



Nem is olyan régen még reális veszélye volt annak, hogy végleg leáll az 1962 óta üzemelő Mecseki Kisvasút. A Muki névre keresztelt szerelvény azonban mind a mai napig várja az utasokat.

- Nehéz időszakon vagyunk túl. A vidámpark bezárása után felújítás miatt ideiglenesen az állatkert sem fogadott vendégeket, ekkor többen javasolták, hogy egy időre álljunk le mi is, hiszen így ráfizetéses lesz az üzemeltetés - nyilatkozta Andróczi István, aki a mozdony mellett a kisvasutat működtető alapítványt is vezeti.

A gyerekek is segíthetnek Nyári táborozásra várják a lurkókat a Mecseki Kisvasúthoz. Az első, egyhetes turnus július 24-én indul, amennyiben elegendő számban érdeklődnek, további időszakokban is segíthetnek a gyerekek az üzemeltetésben. További információ és jelentkezés a 20/355 46 41-es telefonszámon, illetve a muki1962@citromail.hu e-mail címen.



Félő volt azonban, hogy az ideiglenes szünetből végleges leállás lenne, ezért inkább úgy döntöttek, megpróbálják átvészelni ezt az időszakot. Sikerült, s most végre úgy tűnik, ismét egy jobb korszak köszönthet be a kisvonat történetében.

- Az állatkert újranyitását követően megnőtt a forgalom, tavasszal pedig a kiránduló csoportok is megjelentek, akik azóta is szép számmal érkeznek. Nagy gond azonban, hogy a Dömörkapunál gyakorlatilag nincs semmi olyan, ami miatt érdemes lenne ellátogatni oda. Sajnos az a rész rossz állapotban van - fogalmazott.

Hogy az egykori vidámpark helyén - vagy annak közelében - létesül-e valaha olyan attrakció, amely vonzza az embereket, nem tudni. Azt is csak egy jós tudná megmondani, hogy a régi terveknek megfelelően járhat-e valaha a Kisrétig a szerelvény.

- Mi ezektől függetlenül tesszük a dolgunkat, ha esik az eső, ha fúj a szél, a kisvonat jár. A pályát karbantartjuk, természetesen nem kifogástalan, de viszonylag jó állapotban vannak a sínek. A Pécsi Kulturális Központ segítségével nemrég talpfákat is be tudtunk szerezni, ezeket folyamatosan felhasználjuk. Természetesen a lehetőségekhez mérten a kocsikat is folyamatosan újítjuk.

Ha Andróczi Istvánon és kollégáin múlik, még sokáig zötyöghet a kanyargós pályán a kisvasút.





Képünkön: utasokból szerencsére nincs hiány.