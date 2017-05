Új, biztonságos járdán sétálhatnak a komlóiak

A szakiskoláig tartó útszakaszt két hónap alatt a helyi közfoglalkoztatottak bevonásával sikerült teljesen felújítani.



„Kis lépés ugyan, de a nagyobb eredményekhez pontosan ilyen kis lépések hosszú sorára van szükség" - jellemezte röviden Polics József polgármester a nemrég átadott beruházást. Az elmúlt két hónapban új szegélyköveket és burkolatot is kapott a Vájáriskola melletti járda. A részben aszfaltozott, részben térkövezett szakaszokat a városi közfoglalkoztatottak építették meg mintegy másfél millió forintos költségvetésből.

A környéken élők gyakran találkozhattak kisebb-nagyobb felújításokkal a közelmúltban. Nemrég készült el az iskolától a belváros felé vezető lépcsősor újjáépítése, új parkolót kaptak az itt élők és az iskolánál lévő támfal megerősítésére is sor került.

A városképet javító és a közlekedést is biztonságosabbá tevő beruházás csak egy volt az idei közterület-felújítások hosszú sorából. Jelenleg is javítják a munkások a Templom tér környékén és a Bem utcában a járdát és a burkolatot, a nyár folyamán pedig további helyszíneken is számítani lehet rájuk. A munkák jelentős hányadát a közfoglalkoztatottak végzik - a számos elismerésben részesült komlói közmunkaprogramoknak idén is hangsúlyos eleme, hogy részt vegyenek egy még jobb, élhetőbb város létrehozásában.