Udvardy újévkor: Krisztus cselekedeteit akarjuk jobban elmélyíteni magunkban

Udvardy György, a Pécsi Egyházmegye megyéspüspöke videó formájában üzent újév alkalmából.

Szinte az egész 2016-os év az irgalmasság jegyében telt, amelyhez a Pécsi Egyházmegye is csatlakozott, és négy helyen volt a híveknek lehetőségük átmenni a szent kapun. De elkészült a Pécsi Egyházmegye pasztorális terve is, és az új közoktatási stratégiát is ismertették az intézményekben.

Udvardy György újévi üzenetében visszatekint az elmúlt évre, az egyházmegye tevékenységeire és a jövőbeli célokról, tervekről is beszél.