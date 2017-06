Tuti, hogy igazi kedvenc lesz: vörös vari érkezett a pécsi állatkertbe

Vörös vari érkezett a Pécsi Állatkertbe. A Mecsekoldalban található létesítmény ismét büszke lehet, hiszen új fajjal bővítheti eddig sem elhanyagolható gyűjteményét. Az intézmény a vari befogadásával az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége által indított Európai Fajmegmentő Program keretein belül szerepet vállal egy veszélyeztetett faj fenntartásában.



Vörös vari érkezett a Pécsi Állatkertbe, tovább bővítve a látnivalók eddig is széles palettáját. Korábban sohasem élt ez a faj az intézményben, most a nyíregyházi állatkertből érkezett Pécsre a hároméves nőstény egyed, hozzá csatlakozik körülbelül két hét múlva egy újabb nőstény, a lengyelországi Wroclav állatkertjéből. Az állat érkezése abból a szempontból is kiemelt jelentőséggel bír, hogy az állatkert részt vesz az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége által elindított fajmentő programban. A faj szerepel a program listáján, így az intézmény a látványosság mellett a természetvédelemben és fajmegőrzésben is szerepet vállalt.

Siptár Dávid, a Pécsi Állatkert ügyvezető igazgatója nyilatkozatában kitért arra, hogy a Pécsi Állatkert igyekszik a szövetség minél több programjában részt venni, ezek közül kiemelten fontos e a fajmentő projekt, amelynek hála az európai állatkertek aktív szerepet vállalnak a veszélyeztetett fajok fennmaradásában. A kifutók folyamatos fejlesztésével és bővítésével egyre újabb fajok érkezhetnek az intézménybe, megnyitva ezzel a lehetőséget a minél szélesebb körű ismeretterjesztés és szórakoztatás előtt.

Pap Zsuzsanna, az állatkert gyűjteményi és nevelési vezetője elmondta, hogy a vörös vari a makifélék családjába tartozó faj, Madagaszkáron, a Masoala félszigeten él. Tömege 3-4,5 kg, fogságban akár 20 évig is élhet, táplálékát gyümölcsök, nektár, levelek és magvak alkotják. A természetben számos ragadozó zsákmányállata, valamint az ember okozta élőhelypusztulás is veszélyezteti.

A vörös vari érkezésével átrendezték az állatkert egy részét, az új jövevény a mosómedvék mellé, a korábban ormányos medvék számára tartott kifutóban helyezték el, így annak korábbi lakóit idősebb fajtársaikkal szoktatják össze. Az ormányos medvék továbbra is láthatók lesznek a kenguru melletti, tágasabb és nemrég felújított kifutón.

A vörös vari nemsokára érkező társával úgynevezett egynemű csapatként lesz látható, ez azt jelenti, hogy jelen esetben két nőstény példány fogja a kifutót lakni, így nem kell attól tartani, hogy az esetleges szaporulat számára már nem lesz elegendő a hely. Okkal merülhet fel a kérdés, hogy ennek ellenére, hogyan vehet részt az állatkert a fajmegmentő programban. A vari a Nyíregyházi Állatkertben született, így a faj fennmaradásához nem szaporulattal, hanem az adott egyedek fenntartásával, gondozásával járul hozzá, amely ugyanolyan jelentőségű, mintha ténylegesen gyarapítanák a vörös varik populációját.