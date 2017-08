Trafikteszt Pécsett: bagóznak a szabályokra, simán kiszolgálják a fiatalkorúakat is

Tizennyolc év alattiak egyrészt be sem léphetnének a dohányboltba, sem egyedül, sem felnőttel, másrészt ki sem lehetne őket szolgálni. Még üdítőt, fagylaltot és más egyéb árut sem vehetnének. Mégis számtalan esettel találkozunk Pécsett is, amikor a szabályokra fittyet hányva szolgálják ki cigivel és bármi mással is az eladók a fiatalkorúakat.



A pécsi trafiktesztet néhány 14-18 év közötti lánnyal hajtottuk végre, akiket arra kértünk, menjenek be a dohányboltokba, s kérjenek az eladótól cigarettát. Első alanyunkat ötből öt helyre simán beengedték, s három alkalommal sikerült is megvásárolnia a terméket, ami azért kissé meghökkentő arány. Volt olyan eladó, aki kérdés nélkül kiadta az árut , de olyan is, aki azonnal kiküldte a fiatalkorút.

Eredetileg az lenne a cél, hogy ne juthassanak cigarettához a fiatalok, azonban a gyakorlatban ezt nem igazán teljesül.



A többieknek is hasonló tapasztalataik voltak, mindegyiküket beengedték a boltokba. Egyetlen lány volt, akit ötből csak egyszer szolgáltak volna ki, ami talán a külsejének volt köszönhető, mivel tényleg elég fiatalnak néz ki a többiekhez képest.

Nagyon sokba fájhat Azon vállalkozásnál, amely a fiatalkorút dohánytermékkel kiszolgálja - a jellemzően százezer forintos bírság kiszabása mellett - a fogyasztóvédelmi hatóság a dohánytermék forgalmazását 30 napra megtiltja, ismételt jogsértés megállapítása esetén pedig az üzletet legfeljebb 30 napra bezáratja.

Mindezek mellett a fenti esetben a tulajdonosnak kötbért is kell fizetnie, tekintettel arra, hogy megsérti a szerződés ellátási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseit, amennyiben a Nemzeti Dohányboltot nem nyitja ki legalább öt napon keresztül - mindez együttesen már milliós tétel is lehet.



A lányok tapasztalatai alapján a fiatalabb eladók nagyobb arányban szolgálják ki a tizenéves vevőket, mint idősebb társaik. Megtörtént olyan is, amikor a kereskedő bár elkérte a személyit, s a dátum alapján a vevő még nem töltötte be a 18. életévét, ennek ellenére odaadta neki a cigarettát. Valószínűleg figyelmetlenség lehetett az eset oka, bár sokan ránézésre próbálják megállapítani az illetők korát , ami nem valami szerencsés , hiszen ha a fiatalok külsejét nézzük, tízből nyolcan biztosan idősebbnek néznek ki, mint ahány évesek valójában.