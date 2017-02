Tovább emelik a német nemzetiségi oktatás színvonalát

Újabb oktatási intézmények átvételét, modern ifjúsági tábor, jobb óvodarendszer, új tanösvények és hatékonyabb ifjúságpolitika létrejöttét pártolta legutóbbi ülésén a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közgyűlése. A 39 fős testület által február 4-én megvitatott kérdések az MNOÖ fenntartható és hosszú távú gondolkodását igazolták. A cél minden esetben a német nemzetiségi oktatás és kultúraápolás színvonalának folyamatos emelése.

Rendszerint évente ötször ülésezik az országos német önkormányzat legfelsőbb grémiuma, amely a magyarországi német közélet fontos kérdéseiben hoz döntéseket. A közgyűlés idei első ülésén bizottsági beszámolók alapján értékelte a 2016-os esztendő kiemelkedő projektjeit.

A kultúra területén elért legfontosabb eredmények közül kiemelendő a német nyelvű színjátszás körülményeinek javítása, valamint számos különféle műfajú kulturális rendezvény megvalósulása.

Különféle oktatási továbbképzésekre, találkozókra és fejlesztésekre is sor kerülhetett, miközben számottevően bővült a német önkormányzatok által fenntartott oktatás-nevelési intézmények száma - ismertette legfontosabb eredményeit az oktatási bizottság.

2016-ban még magasabb szintre jutott a fiatalok bevonása. Az ifjúsági bizottság hangsúlyozta, tevékenysége fókuszában az ifjúsági stratégia megvalósítása állt, amely a magyarországi német gyermekeket és fiatalokat tömörítő civil szervezetek összekapcsolásán és együttműködésén alapszik.

A tavalyi esztendő további jelentős eseményei közt említendő két, az MNOÖ tulajdonában lévő létesítmény fejlesztése: mind a Magyarországi Német Színház épületének és színpadtechnikájának teljes megújítása, mind pedig a városlődi Iglauer Parkban elhelyezkedő ifjúsági tábor felújításának első üteme a Német Szövetségi Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósulhatott meg.

Az országos német önkormányzat 2017-ben is a megkezdett úton halad tovább. A közgyűlés egyetértését adta hat további iskola, illetve óvoda átvételéhez. Ezzel a jövő tanévben már a félszázat is meghaladja a német önkormányzatok által fenntartott oktatás-nevelési intézmények száma. A német nemzetiségi oktatásügy egyik legfontosabb törekvése az, hogy minél több iskola és óvoda kerüljön települési német önkormányzat kezébe. A színvonal és a finanszírozás biztosítása érdekében az MNOÖ 2014-ben kidolgozott egy feltételrendszert is, amelynek az intézményátvétel előtt kötelezően meg kell felelni.



A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata egyébként maga is több oktatási intézményt tart fenn - többek között a pécsi Koch Valéria Oktatási Központot. A népszerű iskola diákjai a jövő tanévtől az eddigieknél még jobb körülményeknek örülhetnek majd, hiszen az épület a tervek szerint nagyobb és korszerűbb menzával, valamint újabb osztálytermekkel is bővül.



A közgyűlés a Magyarországi Német Színház programtervét is véglegesítette. A teátrum hamarosan színre viszi Shakespeare és Peter Dehler Katharina, avagy William Shakespeare makrancos hölgyét, Daniel Wildnak egy önimádó nemzedékről szóló Pacman City Blues című darabját, E.T.A. Hoffmann Az arany virágcserép című romantikus novelláját, egy produkciót az 500 éves reformáció tiszteletére, Johann Nestroy A talizmán címet viselő vidám zenés színdarabját, valamint egy gyermekeknek szóló klasszikus mesét.

Ritter Imre parlamenti szószóló szerint a közeljövőben nőhet az oktatási intézményt fenntartó német nemzetiségi önkormányzatoknak, valamint maguknak a szóban forgó oktatási intézményeknek szánt támogatás összege. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig a napokban értesítette az MNOÖ-t arról, hogy a városlődi ifjúsági tábor felújításának második ütemére - a régi faházak cseréjére és a park teljes megújítására - újabb nagyobb összeget biztosít.

A német állam továbbra is támogatja a magyarországi német kultúra és oktatás fejlesztését. A már hagyományosak mellett idén egy újabb pályázat is megnyílik: német önkormányzatok kérhetnek anyagi forrást tanösvények létrehozására. A cél országos német tanösvény-hálózat létrehozása; a két újonnan elkészülő tematikus útvonal megtervezése már rövidesen elkezdődhet.