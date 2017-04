Történetek a Jókai téri irodaházból: Csizi Péter esete az eltávolított pingpongasztallal

Futkároznak, hangoskodnak, kosaraznak a gyerekek - sokszor ezekhez hasonló problémákkal is felkeresik a pécsi Országgyűlési Képviselő Irodát. Csizi Péterhez a lakosság részéről eddig 559-en fordultak különféle kérésekkel, észrevételékkel. A mulatságos esetek mellett természetesen számos fajsúlyos problémával is kopogtattak már a Jókai téri iroda ajtaján.

- Pontos számot is tudok mondani - vágott a közepébe Csizi Péter -, összesen 559 -en fordultak már hozzám a lakosság részéről , közülük 165-en személyesen, e-mailben illetve levélben 323-an, közösségi portálokon, azon belül elsősorban a Facebookon összesen 71en kerestek. A számok nem azt jelentik, hogy mind különböző ügy lett volna, hiszen volt olyan, aki többször is megkeresett, illetve többen jöttek már ugyanazzal a problémával.

- Szinte állandóan napirenden vannak az országos ügyek , mint például a migránsválság és a hozzá kapcsolódó kérdések. Rendre felmerül még a nyugdíjemelés kérdése és a rezsicsökkentés is. Fontos megjegyezni azt is, hogy sokan megkerestek már az Erzsébet-programmal kapcsolatban is az iránt érdeklődve, hogyan tudnának részt venni benne. Különösen örömteli, hogy egyre többen fordulnak hozzánk azzal, hogy visszaköltöznének Magyarországra. Érdeklődtek már arról is például, hogyha ha valaki nyugdíjasként szeretne hazatérni külföldről, hogyan tudja idehaza érvényesíteni a külföldön szerzett jövedelmét, megtakarításait.



Csizi Péter kiemelte, különösen figyel a mozgássérültek, fogyatékkal élők segélykéréseire, akik általában élethelyzetük javítása miatt. A lakossági megkereséseken felül naponta jelentkeznek civil szervezetek, cégek, intézmények, sportegyesületek , kulturális szervezetek.



- Törvénymódosításra elsősorban a cégek adnak javaslatot. Életük, munkavégzésük, termelésük során olyan korlátok közé szorulnak néha, amelyek nem biztos, hogy életszerűek és jó lenne rajtuk változtatni. Ilyen és ehhez hasonló ügyekben már szerencsére sokat tudtam segíteni.



A fideszes politikus kiemelte, képviselőként nagyon sok helyi ügyben is kap megkeresést, ami betudható annak is, hogy négy évig volt a város alpolgármestere.



A cél az volt, hogy elérhetők legyenek Csizi Péter Hoppál Péterrel közösen hozta létre az irodát 2014 decemberében. Korábban azért nem volt ilyen, vagy ehhez hasonló, mert az országgyűlési képviselők nagy része helyben polgármester, alpolgármester vagy frakcióvezető is volt, tehát más fórumokon is találkozhattak a választókkal, amióta azonban ezek a megbízatások összeférhetetlenek, úgy gondolták, szükség van rá, hogy meg tudják keresni őket gondjaikkal, javaslataikkal a polgárok.

- Úgy döntöttünk, hogy az infrastruktúra kialakítására és fenntartására, valamint bérre fordítható képviselői keretünket úgymond összerakjuk, és közös irodát kezdünk működtetni Pécs belvárosában.

- Sokszor felmerül, hogy nem tudják, kihez, melyik hivatalhoz forduljanak problémájukkal az emberek, vagy, hogy egyáltalán hogyan lehet megoldani azt, Ilyenekkel napi szinten találkozunk. Közlekedéssel, közösségi közlekedéssel, táblák elhelyezésével, zebrák felfestésével, fekvőrendőrök kihelyezésével kapcsolatban is mindig kapok megkeresést.

- Sok örömteli megkeresés is van, mint például védnöki, fővédnöki felkérések, jótékonysági célok megvalósításához, emléktáblák elhelyezéséhez is kérnek segítséget tőlem



Mindezek mellett jó néhány megmosolyogtató esetre is volt példa :



- Sokan olyasmikkel keresnek meg, amik nem a mi hatáskörünkbe tartoznak, így nem tudunk velük mit kezdeni. Például, hogy a felső szomszéd gyermekei futkároznak, és ez nagyon zavaró, vagy, hogy a társasház udvarán kosárlabdázó gyerekek hangosak.