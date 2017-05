Több százezer forint gyűlt össze a koncerten, indulhat a gyárvárosi templom felújítása

Több százezer forint gyűlt össze a Pécs-Gyárvárosi Római Katolikus Plébánia jótékonysági koncertjének bevételéből, ami megadhatja a kezdő löketet a Munkás Szent József templom teljes felújításához.



Országos hírű operaénekesek és könnyűzenészek adtak jótékonysági koncertet április utolsó hétvégéjén az Expo Centerben. Az estre kétezer forintért kínáltak adományjegyeket, melyekkel az érdeklődők a Gyárvárosi Munkás Szent József templom felújításához járulhattak hozzá. A rendezvény minden szempontból sikeres volt , hiszen körülbelül négyszázötvenen voltak kíváncsiak a neves fellépőkre, akik profi teljesítménnyel remek előadást varázsoltak a közönség elé, mindennek köszönhetően pedig nagyjából hétszázezer forintnyi adomány gyűlt össze.

Gondot okoz a forgalom A 6-os út és a buszmegálló közelsége miatt rendkívül nagy terhelésnek van kitéve a talaj, ami a templom épületén is érezteti hatását. A rezgés miatt a díszkövek elváltak a faltól, jó párat már meg is kellett erősíteni, mert életveszélyes volt.



- Kettős céllal hoztuk létre ezt a jótékonysági eseményt, egyrészt közösségépítő jelleggel, hiszen így a kereszténység ki tud lépni a templom falain kívül és ilyen közegben is meg tudja szólítani az embereket, másrészt pedig anyagi okok miatt - mondta Kövesi Ferenc, a Pécs-Gyárvárosi Római Katolikus Plébánia plébánosa. - Jó visszajelzéseket kaptunk, úgy látjuk, van igény ilyen rendezvényekre, ezért valószínűleg lesz folytatása a mostaninak.

Érdeklődésünkre elmondta, elsősorban a templom statikai megerősítésére van szükség , erre szánják a jótékonysági koncertből befolyt összeget is. Ezután a villamoshálózat felújítása és a festés következne a fontossági sorrendben.

Folyamatos a megújulás Az 1929 óta a város kapujaként magasodó Pécs- Gyárvárosi Munkás Szent József templom az utóbbi években több felújításon is átesett. A vízelvezetésre, szennyvízhálózatra való rákötésre, teljes tetőcserére, lépcsőfelújításra, hangosításra, a beázás megszüntetésére, valamint a templom melletti boltív megújítására már korábban sor került, nemrég pedig egy hárommilliós pályázatot nyertek a plébánia nyílászáróinak cseréjére.



Az atya azt is hozzátette, hogy körülbelül 120-150 millió forintba kerülne a teljes felújítás , a most összegyűlt hétszázezer forint „csak egy csepp a tengerben", de már ennyivel is el tudnak indulni.

A további munkálatok az egyházmegye és az önkormányzat támogatásával, valamint pályázatok elnyerésével valósulhatnak meg a jövőben, de a hívek adományaira is számítanak és a jótékonysági események szervezését is folytatni szeretnék.