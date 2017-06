Több mint ezer fiatalt hozott Pécsre a Kosztolányi Céltársulás az elszakított országrészekből

A pécsi székhelyű Kosztolányi Dezső Céltársulás város által támogatott projektjének, a Pécsi Kalandozások programnak keretében a héten a vajdasági Óbecséről, az ottani Petőfi Sándor Általános Iskolából érkeztek diákok városunkba. A mostani alkalom különlegessége, hogy a csoporttal érkező egyik tanuló az 1000. diák, aki a Kosztolányi Céltársulás valamely rendezvényének keretében lépte át a trianoni országhatárt.

A pécsi kezdeményezésnek immár Magyarország, Vajdaság, Drávaszög-Szlavónia és Erdély területén közel 30 településén működik helyi munkacsoportja, mintegy 300 önkéntessel, akik főként egyetemista fiatalok.

Dr. Őri László, Pécs alpolgármestere kedden oklevelet adott át a „Pécsi Kalandozásokon" részt vevő ezredik fiatalnak. Mint mondta, hiánypótló kezdeményezésről van szó, hiszen a program során olyan fiatalok is élvezhetik az ország és Pécs vendégszeretetét, akiknek más módon nem lenne lehetőségük az ismeretszerzésre, utazásra, kikapcsolódásra.

Emlékeztetett rá: a Nemzeti Összetartozás Napja különös aktualitást ad a diákok látogatásának. Utalt rá: mind az állam, mind Pécs 2010 óta különös odafigyelést tanúsít a határainkon túl élő magyar honfitársaink iránt az ilyen és ehhez hasonló programok százaival.

Mint mondta, a Kormány „Határtalanul" programját egészítik ki Pécsett a programmal, amelynek során anyaországi fiatalok és határon túl élő magyar fiatalak keresik fel, ismerik meg egymás lakhelyét. Hozzátette: most már az ezredik határátlépés is megtörtént, az eddigi tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy a programmal életre szóló kapcsolatok jönnek létre, sőt a fiatalok családjai is felkeresik a határon túli településeket. Elmondta még: fontos nemzetpolitikai célkitűzés, hogy élő kapcsolatok alakuljanak ki a határokon átívelve anyaország és határon túli magyarok között, ezt pedig jól szolgálja a program.

Szintén a Céltársulás szervezésében tavasszal 150 tanulót érintő diákcsere-programra került sor, amelynek keretében a Szent Mór Iskolaközpont, a Pécsi Református Kollégium, a Jókai Mór Általános Iskola és a Kovács Béla Általános Iskola tanulói fogadtak vendégeket április elején egy iskolahétig Szerbia és Horvátország magyarlakta területeiről, majd májusban ki is utazhattak a küldő iskolák diákjaihoz. A tervek szerint ősszel további pécsi és Pécs környéki iskolák diákjai is eljuthatnak majd a vajdasági és drávaszögi magyarok által lakott településekre.