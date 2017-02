Több mint egymilliárdból rendbe teszik a volt Ifjúsági házat és a Centrum parkolót

Teljes egészében felújítja az önkormányzat az egykori Ifjúsági ház épületét, amire egy újabb szintet is húznak, valamint a lestrapált Centrum parkolót is felújítják. Zöld szigetet alakítanak ki a belvárosban.

Páva Zsolt, Pécs polgármestere csütörtökön közleményt adott ki a belvárost érintő, küszöbön álló fejlesztésekről.



„A Jókai utca, Bajcsy Zsilinszky utca, Rákóczi út és a Nagy Lajos Király útja közé eső tömbben található közterület a Centrum-parkolóval és a szintén ott található Ifjúsági ház épületével központi elhelyezkedése miatt alapvetően befolyásolja a városképet. A terület rendezése, fejlesztése kulcsfontosságú a város számára. A parkolóhelyek javarészt zúzalékkal kerültek stabilizálásra, nincsenek szilárd burkolattal ellátva.

A felszíni csapadékvíz elvezetés a szilárd burkolat hiánya miatt nincs megoldva, hiányzik a csapadékcsatorna, valamint a helyi rendelet szerinti olajfogó is. A parkolókat nem lehet szabályosan kijelölni, így a szűkített méretűeken mentén lehet várakozni. Az árnyékot adó zöldfelület jelentéktelen mennyiségű jelen a területen, a közvilágítás hiányos.



A terület középső részén található az Ifjúsági ház, amelynek felújítása, hasznosítása évek óta problémát okoz a városnak, valamint a környezetében évekkel megkezdődött, de felhagyott beruházások miatt a terület teljesen használhatatlanná vált.



A felsorolt problémák megoldása érdekében Pécs 2016 tavaszán utasította a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t, hogy készítse elő a terület teljes, azaz a parkoló és a volt Ifjúsági ház épületét egységesen kezelő fejlesztését célzó pályázatot.



A döntéshozók kedvezően bírálták el, s egymilliárd 210 millió forintos, vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg, s az erről szóló szerződést is aláírták .

A beruházás részeként kerül sor az Ifjúsági ház épületének fejlesztésére, amelyet a későbbiekben magánvállalkozásoknak adnak bérbe. A hasznosításhoz elengedhetetlen, hogy az épület teljes fejlesztése, korszerűsítése és bővítése megtörténjen.



Felülvizsgálják az épület tartószerkezetét, szükség esetén megerősítik, további egy vagy két szinttel bővítik, kicserélik a homlokzati nyílászárókat, elvégzik a külső hő- és vízszigetelés, új gépészeti rendszert alakítanak ki.



A parkolóban a férőhelyek számát bővítik , szilárd burkolattal látják el a területet, megoldják a csapadékvíz elvezetését, növényeket telepítenek, amelyek csökkentik a városi hősziget kialakulását, javítják a mikroklímát, valamint zöldebbé, élhetőbbé teszik a belvárost.

A fejlesztés magában foglalja a közvilágítás fejlesztését, akadálymentes parkoló kialakítását, két darab elektromos gépkocsi töltőállomás kialakítását is.



Az érintett területen jelenleg nincs összefüggő zöldterület, így az egykori Centrum-áruház épületének déli oldalán mintegy 900m2 -es területen valósulhat meg növénytelepítés és utcabútorok elhelyezése.



Mivel a fejlesztendő terület az Árkád - Centrum - Kereskedők háza tengely mentén helyezkedik el, emiatt a környezet rendezésével új arculatot kap, a parkolás mellett pihenésre, rekreációra is lehetőséget kínál. A közvilágítás fejlesztésével, valamint utcai bútorok elhelyezésével a terület vonzóbbá válik, a kereskedelmi funkciók számára is jobb lehetőségek kínálkoznak akár utcai kitelepülésekre is", írta Páva Zsolt közleményében.