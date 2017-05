Több mint 9 milliónyi adományt gyűjtöttek Komlón

Az óriási érdeklődésnek köszönhetően több mint kilencmillió forintnyi adomány gyűlt össze a Richter Egészségváros komlói rendezvényén. A város ezzel a programsorozat évtizedes rekordját döntötte meg, a 9 év során Komló volt az 57. állomás.



Összesen 9 304 400 forintnyi adomány gyűlt össze a komlói Egészségváros napon. Az adomány összegét teljes egészében a Komlói Egészségcentrum kapja, akik az előzetes terveknek megfelelően a tüdőszűrő-berendezést újítják fel belőle. Az összeg szinte teljes egészében a komlóiak országosan is egyedülálló aktivitásának köszönhetően gyűlt össze.



A szórakoztató programokat az egészségtudatosságot erősítő ismeretterjesztéssel, beszélgetésekkel és szűrővizsgálatokkal kombináló Egészségváros sorozat ugyanis a közösség mozgósítására épít. A szervező Richter Gedeon Nyrt. 2 millió forintot adományoz minden helyszínen a város kórházának, amit minden egyes elvégzett szűrővizsgálat után 300 forinttal és további bónuszpontokkal egészít ki. Könnyen kiszámolható, hogy a komlóiak több mint 24 ezer tanácsadó beszélgetésen és szűrésen vettek részt.



„Mindenkit meglepett az a lelkesedés, amivel a komlói emberek részt vettek ezen a programon. Az egész város nevében szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik eljöttek és bekapcsolódtak az előadásokba vagy rászántak néhány percet a szűrővizsgálatokra. Valamint köszönet illeti a Richter Gedeon Nyrt.-t, amiért minket választott, támogatott. Az összegyűlt pénz a lehető legjobb helyre kerül, hiszen a berendezés mindannyiunk egészségét szolgálja majd" - köszönte meg a részvételt Polics József polgármester, aki arról is beszélt, hogy reményei szerint az elhangzott tanácsokat is sokan megfogadják, és még többet tesznek egészségükért.