Telt ház várja az érdeklődőket a Szentlőrinci Gazdanapokon, íme a program

Pénteken nyitják ki a kapukat az ország egyik jelentős mezőgazdasági szakvásárán, a Szentlőrinci Gazdanapokon. A háromnapos eseményen ismét csaknem négyszáz - köztük határon túlról érkező - kiállító képviselteti magát. Idén ismét lesznek újdonságok, a szervezők elindítják például a Kárpát-medencei Gazdasági Találkozó nevet viselő szakmai programsorozatot. Cikkünkben részletesen ismertetjük a háromnapos vásár menetrendjét.

A Szentlőrinci Gazdanapok, mely az eltelt csaknem negyed század alatt az ország egyik jelentős mezőgazdasági vásárává nőtte ki magát, ebben az esztendőben augusztus 11. és 13. között várja a szakmai közönséget és a vásárlátogatókat.



- Ahogy az elmúlt évek során mindig, a péntek most is szakmai nap lesz, a megnyitót követően a termelőket érintő kérdések kerülnek majd a középpontba. A vásár ideje alatt további szakmai programok várhatók, mert többek között lesz szántóföldi bemutató, ahol a gyakorlatban is megismerkedhetnek az érdeklődő gazdák a legújabb a növénytermesztésben alkalmazott eljárásokkal, az erőgépekhez csatlakoztatható adapterekkel - mondta Pohl Marietta (képünkön), a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány ügyvezető igazgatója.

Az elmúlt esztendőben egy tudatos vásárfejlesztési stratégia részeként együttműködési megállapodást kötöttek Horvátország legnagyobb mezőgazdasági vásárát szervező és bonyolító cégével, a Bjelovarski Sajammal, amely évente több szakmai kiállítást szervez, s e mellett nemcsak kiállítóik körét bővítik folyamatosan, de speciális, a vásárok megtekintését célzó utakat is szerveznek.



- A vásári gasztronómia terén is széles lesz a kínálat, igyekeztünk úgy összeállítani a szolgáltatókat, hogy mindenki találjon igényeinek megfelelő kínálatot. Továbbra is megmaradnak, sőt bővülnek a tematikus „udvarok". Idén ismét megtekinthető lesz az „Őshonos" udvar szürke marhával, juhfajtákkal és parlagi szamárral. A „Baranya" udvarban, a Nemzeti Értéktárba bekerült speciálisan baranyai tyúkfajta és az őshonosnak számító Magyar Óriás nyúl, továbbá Baranyára jellemző, megyénk hírnevét öregbítő hidegvérű lófajták színesítik az állatok seregletét. Mellettük a Baranya megyére jellemző gasztronómiai értékek és programok is bemutatásra kerülnek.

Augusztus 11. - péntek

09:00 Kapunyitás

10:00 Ünnepélyes megnyitó, köszöntők, kiállítási díjak átadása

• Pohl Marietta ügyvezető igazgató, Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány

• Dr. Győrvári Márk kuratórium elnök, Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány

• Tiffán Zsolt miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője

• Szász Jenő elnök, Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Dr. Mezei Dávid, a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárságának agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára nyitja meg a kiállítást.

Helyszín: szentlőrinci Kulturális Központ szabadtéri színpada

11:00 - 16:30 "A helyi termék a vidék jövője!" - Szakmai konferencia

• 11:00 - 11:10 Köszöntő

Völgyi Tamás, titkár

Szinergia Egyesület (Helyi Leader Akciócsoport)

• 11:10 - 11:30 Hogyan működik a rövid ellátási lánc Magyarországon?

Dr. Kujáni Katalin

Discovery R&D Center, kutatási menedzser és Kislépték Egyesület, nemzetközi koordinátor

• 11:30 - 11:50 A helyi termék értékesítés jogszabályi környezete - 2017

Szabadkai Andrea, elnök

Kisléptékű Termék előállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete

• 11:50 - 12:10 Az Európai Innovációs Partnerség nyújtotta lehetőségek

Reszkető Tímea, kutatás-fejlesztési és innovációs csoportvezető

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Stratégiai Igazgatóság

• 12:10 - 12:30 Kávészünet

• 12:30 - 12:50 A Szinergia Egyesület (Helyi Leader Akciócsoport) által tervezett pályázati lehetőségek ismertetése

Völgyi Tamás, titkár

Szinergia Egyesület (Helyi Leader Akciócsoport)

• 12:50 - 13:10 Az Udvarhelyszéki Kis-és Középvállalkozások Szövetségének bemutatkozása

Nagy György, elnök

Udvarhelyszéki Kis-és Középvállalkozások Szövetsége

• 13:10 - 13:30 Konzultáció

• 13:30 - 14:00 Szünet

Helyszín: Kistermelők Háza

14:00 - 16:30 Agrárfórum

• 14:00 - 14:30 Források, pályázati menetrend a 2014-2020-as uniós ciklusban

Dr. Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár,

Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság

Üzleti prezenációk

• 14:30 - 14:45 A precíziós mezőgazdaság. Hogyan fogjunk hozzá?

Borsiczky István, ügyvezető igazgató

Tomelilla Kft.

• 14:45 - 15:00 A precíziós gazdálkodás bankos szemmel

Gór Arnold, regionális agrár kapcsolattartó

Takarékbank Zrt.

• 15:00 - 15:15 A gabonaértékesítés megfelelő időzítése

Németh István, ügyvezető

Magro.hu mezőgazdasági piactér

• 15:15 - 15:30 Cotevisa 2, speciális faanyag termelés hazai környezetben

Franczia Balázs, egyéni vállalkozó

Cotevisa Laboratórium és Kutatóintézet Magyarországi képviselete

• 15:30 - 15:45 Profittermelő környezetvédelmi modell Baranyából!

Kiss Gyula István, titkár

TreeMission Klíma- és Környezetvédő Innovációs Egyesület

• 15:45 - 16:30 Helyi termékek kóstolója, tapasztalatcsere

Helyszín: Kistermelők Háza

A helyi termék a vidék jövője! című szakmai rendezvényünkön történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztráció: http://bmvk.hu/szolgaltatasok/rendezvenyszervezes/a-videk-jovoje

14:00 - 16:00 Szántóföldi gép- és technológiai bemutató

Helyszín: a kiállítási területtől kb. 250 m-re lévő szántóföld. GPS koordináták: É46.00428296922, K17.9759797454

A nap programját különböző hagyományőrzők, mutatványosok, kézművesek, a Baranya Vadászkürt Együttes fellépése, Monty Roberts erőszakmentes lóképzés, valamint jurta bemutatók, íjászat és népies játékok színesítik a kiállítás "Káca-udvarában"! Állandó közönségprogramjaink (ld. lent) egész nap várják Kedves Látogatóinkat!



2017. augusztus 12. - szombat

10:00 - 12:00 Szántóföldi gép- és technológiai bemutató

Helyszín: a kiállítási területtől kb. 250 m-re lévő szántóföld. GPS koordináták: É46.00428296922, K17.9759797454

10:00 Díjugrató verseny a Szentlőrinci Gazdanapok Nagydíjáért

A nyitóprogramban közreműködnek a Zrínyi Vitézek Hagyományőrző Szakosztályának tagjai, míg a verseny szünetében hidegvérű és magyar lófajták felvezetése és bemutatása, ezt követően csizmadobó verseny.

Helyszín: lovaspálya

13:00 a PTE Brass Band fellépése

Helyszín: Szentlőrinci Gazdanapok vásárutca

16:00 a Vivat Bacchus énekegyüttes fellépése

Helyszín: Kemencés udvar mögötti sátorpavilon

A nap programját különböző hagyományőrzők, mutatványosok, kézművesek, a Baranya Vadászkürt Együttes fellépése, Monty Roberts erőszakmentes lóképzés, valamint jurta bemutatók, íjászat és népies játékok színesítik a kiállítás "Káca-udvarában", illetve a Harka Néptáncegyüttes fellépése a vásár "Baranya-udvarában"! Állandó közönségprogramjaink (ld. lent) egész nap várják Kedves Látogatóinkat!



Augusztus 13. - vasárnap

10:00 Húsmarha fajtabemutató

Helyszín: lovaspálya

11:00 Szentlőrinci Vágta - a Nemzeti Vágta előfutama: selejtező futamok

A Szentlőrinci Vágta programjában közreműködnek a Pécsi Huszár Egyesület és a Siklósi Hagyományőrző Egyesület lovashuszárai, a Harka Néptáncegyüttes táncosai, a pécsi Magyar Szablyavívó Iskola tagjai, valamint a Szigetvári vár hagyományőrzői.

Helyszín: vágta pálya

14:00 Traktorosok ügyességi versenye

Helyszín: lovaspálya

16:00 Szentlőrinci Vágta - döntő futam

Helyszín: vágta pálya.

A nap programját különböző hagyományőrzők, mutatványosok, kézművesek, a Baranya Vadászkürt Együttes fellépése, Monty Roberts erőszakmentes lóképzés, valamint jurta bemutatók, íjászat és népies játékok színesítik a kiállítás "Káca-udvarában"! Állandó közönségprogramjaink (ld. lent) egész nap várják Kedves Látogatóinkat!



Állandó közönségprogramok

• pónilovaglás, légvárak, játszóházak, gyerek quad motoros pálya,

• régi agráreszközök kiállítása,

• jurta bemutató,

• íjászat,

• ételkóstolók

Mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításunk és vásárunk nemcsak a szakmabeli, profi, vagy épp kezdő mezőgazdászokat várja; a 24. Szentlőrinci Gazdanapok színes programjai a gyermekes családok számára is felhőtlen kikapcsolódást nyújtanak! Mint azt Kedves Kiállítóink és Látogatóink már megszokhatták, kiállításunkon az új és régi ízek kedvelőit ételkóstolók várják!