Társasház épül a Pécsi Napló szerkesztősége helyén, de a homlokzat megmarad

Hosszú évekig ette az enyészet a Munkácsy és a Bercsényi utca kereszteződésében található, egykor a Pécsi Napló szerkesztőségének és nyomdájának helyt adó épületet. A területen ősz óta társasházat építenek, ám ezzel a szecessziós műemlék nem vész el, sőt, a homlokzat végre visszanyeri eredeti pompáját.

A pécsi belváros egy újabb szégyenfoltja tűnik el. Az egykori Pécsi Napló régóta üresen álló szerkesztősége az utóbbi években hajléktalanok tanyájává vált, a romos épület mellett nyílt parkoló pedig még lehangolóbbá tette a képet.

Végre változik a helyzet: a Munkácsy és Bercsényi utca sarkán ősz óta építkezés folyik, a területen társasház nő ki a földből. Ugyan korábban egyesek attól tartottak, a régóta tervezett beruházás egyben az 1906-ban átadott szecessziós épület eltűnését is jelenti, ám szerencsére erről szó sincs.

A Baranya Megyei Kormányhivatalnál érdeklődésünkre közölték, a z épület műemléki védelem alatt áll, azaz csak szigorú előírások betartása mellett nyúlhatnak hozzá a munkások. Megtudtuk, az építkezés része az „új funkciók", azaz lakások és közös helyiségek kialakítása, valamint - és itt a lényeg - a homlokzat felújítása.

Az építési munkákat egyébként már 2009-ben engedélyezte a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, ám a projekt csak nagyjából fél éve jutott olyan fázisba, hogy az építkezés elkezdődjön.

A rekonstrukció során a legkisebb részletekre is figyelnek, kizárólag a huszadik század elején is használt anyagokkal dolgoznak. Érdekesség, hogy még a hiányzó téglákat is a korabeli módon készítik el. Ennek köszönhetően a homlokzat teljesen visszanyeri eredeti fényét.