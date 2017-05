Támogatást igényelhettek a baranyai gazdálkodók

A terület- és állatalapú támogatásokra vonatkozó úgynevezett egységes kérelmek beadási határideje május 15-én zárult. Baranya megyében a megadott határidőig 4671 gazdálkodó nyújtott be kérelmet összesen 220025 hektár vonatkozásában.



Az idei évben minden eddiginél több, immár 41 jogcímre, intézkedésre lehet igényt benyújtani, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni az egységes kérelem keretében. A most benyújtott kérelmeket május 31-ig módosíthatják az igénylők a megadott területek vonatkozásában. Emellett azok, akik a május 15-i határidőt elmulasztották - napi 1 százalékos szankció mellett - további 25 napig, azaz június 9-ig még beadhatják kérelmüket.

A kormányhivatal javasolja, hogy a beadott kérelmeket a gazdálkodók június 9-ig még feltétlenül ellenőrizzék. A jogszerű földhasználat megléte mellett, a zöldítéshez kapcsolódó ökológiai jelentőségű területek (EFA) 5 százalékos mértékre, az állattámogatásoknál szükséges naprakész tenyészetnyilvántartásra, illetve a különböző jogcímeknél megadott előírásokra (pl. anyatehéntartás támogatásánál a termékenyítési bejelentésekre) fordítsanak kiemelt figyelmet.

Az elmúlt évek szélsőséges időjárása, valamint a megnövekedett vadkárok miatt fontos a vis maior esetek időben történő bejelentése is. Az ökológiai jelentőségű másodvetés, termeléshez kapcsolódó támogatások teljesítési kötelezettségeinél is be kell tartani az előírt határidőket a kifizetések csökkentésének elkerülése érdekében.