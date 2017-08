Szurkolók az állatkínzás ellen: megesett, hogy kutyabordély felszámolásában is részt vettek

Szombaton a Széchenyi térre érkeztek a Szurkolók az állatkínzás ellen nevű csoport tagjai. Több százan emelték fel hangjukat az állatokkal szembeni kegyetlen bánásmód ellen tiltakozva.



Schmidt Csaba, a Kutyavilág Alapítvány alapítója elmondta, eddig az volt a legnagyobb baj, hogy többnyire fiatal lányok próbáltak hangot adni az állatkínzás problémájának, ők mentek el a tragédiák helyszíneire, olykor az állatkínzókkal szembenézve . Most, hogy a szurkolók is csatlakoztak a tiltakozókhoz, nagyobb erővel bővült a csapat.

A megmozdulás célja az egyre nagyobb méreteket öltő agresszív, kegyetlen, állatokra és emberekre is egyaránt veszélyes magatartásforma elutasítása, valamint a politikai, vallási, etnikai hovatartozástól független egységes álláspont kifejezése. További cél a lakosság tájékoztatása a lehetséges tennivalókról, az illetékes hatóságokról, szervezetekről és az eljárásrendről állatkínzás, állatbántalmazás esetén.

A szurkolók nagyon sok olyan helyre jutottak már el, ahová mások talán be sem tennék a lábukat. Magyarországon sokan nem tudják, hogy olyan vadkeleti helyek is vannak, ahol például kutyaviadalokat rendeznek, illetve kutyabordélyt is üzemeltetnek . Szomorú és kegyetlen dolgokat művelnek az olyan beteg lelkű emberek, akik még közösülni is képesek az állatokkal. A csoport tagjai ezekre a rettenetes dolgokra próbálják felhívni megmozdulásaikkal a figyelmet.