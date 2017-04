Szupersztár lenne Fásy tehetségkutatójában a pécsi Nikolics Roland - Videó!

Nikolics Rolandnak régóta dédelgetett álma, hogy egy tehetségkutató műsorban mutassa meg énektudását. Sokáig vacillált a jelentkezésen, majd március 15-én, pont a határidő lejárata előtt összeszedte bátorságát, és tett egy próbát. A zsűritagok többségétől a válogatóban nagy dicséretet kapott.



A Fásy Szupersztár Tehetségkutató 2011 óta létezik, idén április nyolcadikán, szombaton este nyolc órakor startolt Fásy Zsüliett műsorvezetésével a Zenebutik csatornán, ahol feltűnt a városunkat képviselő zenész is. A megyéből többen is jelentkeztek a műsorba, többek között Mohácsról is - árulta el hírportálunknak Nikolics Roland.

Íme a középdöntős produkciója:



„Jelenleg ott tartok, hogy a Facebookon második helyen állok a szavazások alapján, már nyolcszázan megosztották a videómat, s hétezres nézettséggel rendelkezem, ami nem rossz" - mesélte nagy büszkeséggel Nikolics Roland.



Egyébként vendéglátós zenészkén tevékenykedik, számos fellépésről számolt be portálunknak, Pécsett és környékén elmondása szerint mindenhol nagyon élvezték a műsort. YouTube-on több számát is megtalálhatják az érdeklődők. Bár saját dala még nincs, más előadók számait viszont nagy örömmel és sikerrel adja elő.

A zsűritagoktól pozitív véleményeket kapott a középdöntőben, többen is Kökény Attilához hasonlították a hangját. A jövőre nézve szeretne saját számokkal is előrukkolni, s nagyon örülne, ha őt illetné meg a verseny Aranymikrofon díja, de akkor sem búsul, ha nem ő lesz a nyertes.