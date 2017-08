Szórakoztató programok lesznek az Állatkertek éjszakáján

A hagyományos látványetetések, állatbemutatók és vezetett séták mellett idén minden eddiginél több programmal, kulturális és zenei attrakciókkal is készülnek a rendezvényben résztvevő intézmények, köztük a Pécsi Állatkert is az augusztus 25-i Állatkertek éjszakájára.



Hatodik alkalommal szervezi meg a Fővárosi Állat- és Növénykert az Állatkertek éjszakáját, amelyhez idén országszerte 12 bemutatóhely csatlakozott - mondta el Hanga Zoltán, a budapesti intézmény szóvivője a rendezvényt bemutató csütörtöki sajtótájékoztatón.



Kiemelte: idén is megszervezik a korábbi években nagyon népszerű látványetetéseket, állatbemutatókat, de idén számos kiegészítő, kulturális programmal, koncertekkel, tűzzsonglőr-bemutatókkal, játékos gyerekprogramokkal is készülnek Budapesten, Budakeszin, Debrecenben, Győrben, Jászberényben, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsen, Poroszlón, Szegeden és Veresegyházán is.