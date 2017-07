Szociális megaprojekt indul a komlói járásban

Jelentős összeget fordíthat a következő két évben a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a szociális ellátórendszer javítására. 150 millió forintos európai uniós támogatás segítségével ingatlanfelújításokra és informatikai eszközök beszerzésére is lesz lehetőség.



A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ és a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 21 településen több tízezer ember szociális ellátásáért felelős. Feladatuk többek között a rászoruló gyermekek és családok támogatása, az idősgondozás és a házi segítségnyújtás megszervezése és biztosítása, amelyet hamarosan a mostaninál jobb körülmények között végezhetnek. Az társulás ugyanis 150 millió forintnyi támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból, amelyet a szociális infrastruktúra korszerűsítésére fordíthat.

A projekt nem egy nagyszabású beruházás lesz, hanem sok kisebb fejlesztés számos helyszínen. Például a házi segítségnyújtásban dolgozó szakemberek a folyamatban lévő létszámbővítés mellett felújított irodát és korszerű számítógépeket kapnak a komlói Kossuth utcában. Az Arany Alkony idősek klubjában a demenciában szenvedők ellátásához szükséges átalakításokat és eszközbeszerzéseket végzik el.

Fontos előrelépés, hogy a családsegítők és a szociális dolgozók minden érintett településen saját irodát kapnak, így adottak lesznek a feltételek bizalmas beszélgetésre a segítséget kérő rászorulókkal.

Akadálymentesítésre, új bútorok és számítógépek vásárlására több intézményben is sor kerül. Komlón a családsegítő irodáit, Egyházaskozárban az idősek klubját, Magyarszéken, Oroszlón és Szászváron pedig a szociális intézmények által használt épületeket újítják fel és akadálymentesítik a projekt keretein belül.

A szenvedélybetegek ellátásával foglalkozó, országosan is elismert INDIT Közalapítvány is kap egy új közösségi terápiás helyiséget a komlói Teleházban.

„Komló a Mecsek-Hegyhát természetes központja, ami nem csak presztízzsel jár, hanem kötelességekkel is.

A szociális ellátórendszer egyike azoknak a szolgáltatásoknak, amelyeket nekünk kell a környező falvak részére is biztosítanunk. Most színvonalban és minőségben is előre tudunk lépni egyet, amivel nem csak a szociális és családsegítő területen dolgozók munkakörülményeit, hanem még többek életminőségét is javítani tudjuk" - emelte ki Polics József polgármester.