Szobrot avattak pénteken Demjén Rózsi tiszteletére Görcsönyben – Videó!

Pénteken felavatták Demjén Ferenc szobrát Görcsönyben, ahol egyébként pár évvel ezelőtt Ganxsta Zolee-ról is elneveztek egy hidat. Az alkotáson az énekes lábnyomát örökítették meg egy mikrofonnal, s egyik dalának hangjegyei is helyet kaptak. Így akinek kedve támad, ráállhat a lábnyomokra, s mondjuk a boltba menet közben elénekelhet egy Demjén-dalt.

Délután fél négykor már gyülekeztek az emberek a szobor mellett, s izgatottan várták az énekest és a polgármestert is. Demjén Ferenc hamarosan meg is érkezett, a polgármester, Koncz István kicsit ugyan megkésve, ámde nagyon jó hangulatban jelent meg, s vidáman köszöntötte Rózsit. Mindeközben elhangzott egy-két poénos beszólás is, például a „nem baj, mi türelmesek vagyunk, s várunk, míg felkel majd a nap...".









Koncz István rövid köszöntőjében többször is elmondta, mennyire boldog, hogy eljött hozzájuk a híresség, és nagy megtiszteltetés, hogy egy róla elnevezett alkotással pompázhat a település. Demjén Ferenc is nagyon örült a lehetőségnek, s közelebbről is szemügyre vette az alkotást, ami nagyon tetszett neki.

Koncz Tímea, a szobor megalkotója hírportálunknak elmondta:

„Számomra nagyon megtisztelő volt, hogy engem kértek fel a szobor megalkotására. Valami olyat szerettünk volna alkotni, ami ötletes, kreatív, kicsit kevésbé klasszikus szoborfelfogás. Ez a mű inkább az installáció és a szobor között van."



Az avatón körülbelül ötven ember vett részt, közös fotókat készíthettek Rózsival, s a rajongók kérdéseire is szívesen válaszolt.