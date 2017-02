Szobákat díszítettek fel a gyermekvédelmi intézetben

Adományokkal lepte meg a Rovitex a pécsi Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Szikla utcai intézményét. A pécsi cég 11 szobába készített méret alapján függönyöket, munkavállalói pedig több doboz ajándékot - játékot, ruhát, élelmiszert - gyűjtöttek az otthonban lakóknak.



Egy egész szobát megtöltött adományaival a Rovitex Hungária Kft. a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Szikla utcai intézményében. A cégcsoport munkatársai többek között játékot, ruhát, élelmiszert gyűjtöttek az otthon lakóinak. A cég az intézmény 11 szobájába függönyöket is készített. Romeisz Norbert, a vállalat vezetője személyesen adta át az ajándékokat az intézmény igazgatójának, Bíró Andreának.

Romeisz Norbert az átadáskor elmondta: „ha az intézménynek további segítségre van szüksége, forduljanak hozzánk bizalommal. Szívesen készítünk tapétákat, további függönyöket, melyekkel még otthonosabbá és kellemesebbé tehetjük az itt élő gyermekek mindennapjait." A hófehér függönyöket az előzetes felmérések alapján méretre szabottan, valamint a karnistípusoktól függően készítették el, mind a 11 helyiségbe. Az adományok között különböző dekoranyagok is voltak, melyeket a tanodában tudnak felhasználni: az 5 gyermekfelügyelő és 3 pedagógus kézműves foglalkozásokat szervezhetnek majd a kicsiknek.

A vállalat kezdeményezésére a cég munkatársai is adománygyűjtésbe fogtak, melynek eredményeként számos ajándék került dobozokba a gyerekek számára. Ezek többek között ruhákat, cipőket, játékokat, élelmiszereket, díszeket, bútorokat is rejtenek, melyek kicsomagolása már önmagában felér egy évközi karácsonyi élménnyel. „Nagyon sok olyan ajándékot kaptunk, mely a későbbi lakóink számára is hasznosak lesznek. Mindemellett ezek összértéke is támogatást jelent, hiszen ezeket már nem nekünk kell beszereznünk, így még több gyermeket tudunk majd nyaralni vinni, ami nem csak nekik, de számunkra is nagy öröm." nyilatkozata Bíró Andrea.

A Gyermekvédelmi Központ gyermekfelügyelői és pedagógusai nap mint nap találkoznak megdöbbentő esetekkel, történetekkel, emiatt számukra is pozitív élmény volt az adományozás. A Szikla utcai intézményben átlagosan két hónapon keresztül élnek a kiskorúak, egyszerre maximum tízen. A KSH adatai szerint 2015 év végén több mint 20 ezer kiskorú részesült gyermekvédelmi szakellátásban.

Mindezt a szükséget felismerve Magyarország piacvezető függönygyártó- és nagykereskedelmi vállalkozása, a Rovitex vállalja, hogy rendszeresen segíti a Gyermekvédelmi Központot, továbbá székhelyén befogadja, összegyűjti, s időről időre eljuttatja a lakosság által is felajánlott adományokat.

A Rovitexről

A Rovitex Homedeco Group 20 éves múltra visszatekintő, 100 százalékban magyar magántulajdonban álló, stabil pénzügyi háttérrel rendelkező nemzetközi lakástextil gyártó- és forgalmazó cégcsoport. A fényáteresztő és dekor függönyöket, sötétítőket, készfüggönyöket, takarókat, ágytakarókat, szőnyegeket, díszpárnákat, ágyneműket, tapétákat, faldekorációs termékeket modern, 4000 négyzetméteres pécsi központjában gyártja. Több mint 70 főt foglalkoztat. A világ 40 országba szállítja termékeit, többek között Ausztráliába, Japánba, Iránba is. A Rovitex árbevétele meghaladja a 10 millió eurót.