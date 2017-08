Szigorúbban ellenőrzik a szállásadókat, megpróbálják kiszűrni a potyautasokat

Szigorúbban ellenőrzik a szállásadókat Pécsett, miután az önkormányzat adóügyi osztálya szerint korábban aránytalanul magas volt a mentes vendégéjszakák száma az össz-vendégéjszakákhoz képest. A megnövelt létszámú ellenőrök erélyesebb fellépésétől huszonöt százalékos bevételnövekedést várnak az idegenforgalmi adóból.

Az önkormányzat idei évre vonatkozó adókoncepciójában kiemelt szerepet kap az adóbevételekkel kapcsolatos ellenőrzések szigorítása. Ennek érdekében három fővel növelték az adóügyi osztályon dolgozók létszámát , így intenzívebben ellenőrizhetik a szállásadókat. Nagy Zoltán, az adóügyi osztály vezetője szerint a vizsgálatok az adózás rendjéről szóló törvény figyelembevételével zajlanak.

- Az ellenőrzések során ellenőrizzük a bejelentési, bevallási, könyvvezetési kötelezettségek teljesítését éppúgy, mint a vendégektől beszedett adó határidőben való megfizetését - mondta lapunk megkeresésére.

Az eddigi vizsgálódások során természetesen szabtak már ki mulasztási bírságot , de a szakember nem tartja publikusnak annak összegét.

A szigor és a szállásadók fizetési hajlandóságának növelése azért hangsúlyos, mert az adóügyi osztály felmérése szerint az idegenforgalmiadó-mentesség kapcsán az érintettek körében aránytalanul magasnak tűnt a mentes vendégéjszakák száma az össz-vendégéjszakák számához képest .

Éppen ezért a város azt a célt tűzte maga elé, hogy az ellenőrzések szigorításának folyományaként megpróbálja kiszűrni a potyautasokat a rendszerből , amit fő vonatkozásaiban sikerült is teljesíteni.

- Ezt szeretnénk a kereskedelmi szálláshelyek vonatkozásában is elérni, ami azt jelenti, hogy ha nő a vendégforgalom a városban, akkor a versenysemlegesség biztosítása érdekében a szolgáltatások színvonala eredményezzen versenyt, ne pedig az idegenforgalmi adó be- vagy be nem szedése . Azt gondolom, hogy ez mindannyiunk érdeke, azaz a vendég és a város és jól járhat a jövőben az ellenőrzéseink kapcsán - hangsúlyozta Nagy Zoltán.

Az önkormányzatnak két évvel ezelőtt 81 millió forint ifa-bevétele keletkezett, ezért a terv, a huszonöt százalékos bevételnövekedés , s így a százmillió forintos tervezett összbevétele elérése reális célkitűzés lehet az idei évre.

Képünk illusztráció.