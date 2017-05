Szentlőrincen találkoztak pénteken a megye üzleti, gazdasági életének szereplői

Több mint hetven vállalkozás képviselői, a megyei gazdasági életének vezető szereplői, közéleti személyiségek találkoztak pénteken a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány (BMVK) által szervezett Vállalkozók Napján.

Hiánypótló rendezvényre hívta a megye gazdasági- és közéletének szereplőit a BMVK: egy olyan találkozóra, ahol kötetlenül beszélgethetnek a résztvevők kormányzati felelős személyekkel, s mellette lehetőségük nyílik a bemutatkozásra, üzleti kapcsolataik építésére is.



Az első ilyen alkalomra pénteken került sor Szentlőrincen, az alapítvány Rendezvény Centrumában. A szervezők hagyományteremtő szándékkal hívták életre az eseményt, és az már most borítékolható, hogy a jövőben is sor kerül a programra, hiszen már most is nagyon sokan elfogadták a BMVK meghívását.

Több mint hetven vállalkozás küldte el képviselőit, akik bemutathatták egymásnak vállalkozásuk, cégük szolgáltatásait, s nem kizárt, hogy az ezt követő beszélgetéseken már jövőbeni üzleti kapcsolatuk alapjait is lefektették.



A Vidékfejlesztési és a Gazdasági kerekasztalon a kormányzat képviselői, a baranyai cégek, az agrár- és iparkamara vezetői folytattak eszmecserét, a fórumon aktuális kérdéseikre is választ kaphatta a résztvevők.

Képünkön a kerekasztal-beszélgetés résztvevőinek egy csoportja.