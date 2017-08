Személyautó kapott lángra, teljesen kiégett

Teljesen kiégett egy személyautó Pécsett a Rippl-Rónai József utcában csütörtökön délben.



A lángok a közeli háromemeletes társasház falára is átterjedtek, ahol a szigetelés gyulladt meg és károsodott közel tíz négyzetméteren.

A hő hatására a szomszédos épület egyik ablakának redőnye is megolvadt. A jármű utasainak elmondása szerint hazafelé tartottak, amikor füst szivárgott be az utastérbe, majd tűz is keletkezett, amit sikertelenül próbáltak meg eloltani. A pécsi hivatásos tűzoltók két vízsugárral fékezték meg a lángokat, majd átvizsgálták a társasházat.