Szebbek és biztonságosabbak lettek a járdák Komlón

Fél év alatt több lépésben teljesen új külsőt kap a gesztenyési városrészben lévő Nefelejcs utca. A Városgondnokság új járdát és kocsibejárókat épített a teljes szakaszon, az úttest újraaszfaltozására is hamarosan sor kerül.



Tavaly novemberben indult meg a munka a komlói Nefelejcs utcában, amikor Városgondnokság munkatársai elbontották a régi járdát és kocsibejárókat. A töredezett betonelemek nem csak a városképet rombolták, hanem balesetveszélyesek is voltak, ezért döntött az önkormányzat a felújítás mellett.

A járda az elmúlt hetekben kapott új burkolatot. A munkát a hosszú távú közfoglalkoztatásban részt vevők végezték el a helyi betonelemgyárban készített térburkolatok és szegélyek felhasználásával. Minden ingatlanhoz készült új kocsibeálló is. Így már csak az utca újraaszfaltozása van hátra, a tervek szerint még a tavasszal erre is sor kerül. Az eddigi munkák 1,6 millió forintba kerültek, amelyet a város saját költségvetéséből biztosított.

„Ahogy már évek óta, idén is városszerte számos helyen végzünk majd kisebb-nagyobb felújításokat, burkolatjavításokat. A Városgondnokság szakemberei jelenleg is dolgoznak például a Templom téren és a Bem utcában, de további több tucat helyszín van beütemezve a következő hónapokra" - beszélt a tervekről Polics József polgármester. „Minden egyes elkészült munkával egy kicsit szebb és élhetőbb hely lesz a város. Különösen akkor, ha vigyázunk is az elkészült részekre, hiszen a mi pénzünkből mindannyiunknak készülnek."