Számlán a pénz: új úton közelíthetik meg a Mecsekoldalban lakók a belvárost

Egymilliárd forintos állami támogatásból végezhet el útfejlesztési beruházásokat a pécsi önkormányzat a következő időszakban. A már a város számláján lévő pénzből egy új összekötő út megépítését, és az északi városrész legfontosabb közlekedési tengelyének felújítását is elvégzik.



Mindezt Páva Zsolt polgármester és Csizi Péter, a városrész országgyűlési képviselője jelentette be pénteken a Petőfi Sándor utca és a Kodály Zoltán utca találkozásának korábban megépített körforgalomnál.

- A helyszínválasztás nem véletlen, hiszen ebbe a csomópontba csatlakozik be majd a Bálicsi út és a körforgalmat összekötő új út, hogy ezzel is megkönnyítsük, gyorsítsuk és javítsuk a Mecsekoldal és a város többi része között zajló autóforgalmat - jelezte Páva Zsolt.

A polgármester kitért arra, hogy a gépjárművek számának növekedését, a Mecsekoldal beépítettségének növekedését az elmúlt évtizedekben nem tudta követni az úthálózat. Jelezte: a városrészben komoly a gépjárműállomány: míg a hazai átlag 300 autó 1000 főre vetítve, a Mecsekoldalban a nyugat-európai szinten van mindez, azaz minden ezer emberre 500-600 autó jut. Ez a tény is mutatja, hogy a forgalmi fejlesztésekre szükség van.

Csizi Péter elmondta: az elmúlt években több tervet is megvizsgáltak, milyen módon lehet enyhíteni a helyzeten, s a problémákat jelezték a kormányzat felé is.

- Januárban kaptunk értesítést arról, hogy kérésünknek megfelelően forrásokat is biztosít a kormányzat céljainkhoz. A kormány döntése alapján egymilliárd forintos támogatásban részesülhettünk így, a pénz már a város számláján van - mondta az országgyűlési képviselő

Csizi Péter hozzátette: a támogatás összege elegendő lesz arra, is, hogy egy korábban megkezdett fejlesztést folytatva az északi városrész legfontosabb közlekedési tengelyének modernizálását is végrehajtsák. Így az Angster-Surányi-Magaslati út is új aszfaltszőnyeget kap hamarosan.