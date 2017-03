Szabadtéri tüzek pusztítottak fél Baranyában

A hétvége során több helyen keletkezett tűz gazos, cserjés területen, de volt olyan esemény is, amelyet kerti hulladék égetése okozott, mert a feltámadó szél miatt terjedtek tovább a lángok. Összesen huszonegy tűzesethez riasztották a Baranya megyei tűzoltókat.



Szombaton Majson a Petőfi Sándor utca egyik házának udvarában és a mellette lévő telken, nagyobb területen gaz és avar égett. A tűz nem veszélyeztetett semmit, de a szomszédos telekre átterjedt. A tűz oltását a majsi önkéntes tűzoltók és a mohácsi hivatásos tűzoltók végezték.

Romonyán zártkertekben gondozatlan barackos égett két hektáron, Bükkösdön ezer négyzetméteren száraz fű, gaz és kis területen bozót. Patapoklosiban a Rákóczi utcában egy hektár területen szintén száraz fű, gaz kapott lángra.

A pécsi hivatásosok Perekedre is vonultak, ahol az egyik tulajdonos a telkéhez tartozó területen égetett, ugyanakkor a feltámadó szél miatt a lángok a szomszédja kertjében is mintegy ötszáz négyzetméteren tettek kárt. A tűzben nagy értékű mezőgazdasági gépek is károsodtak.

Gyódon szintén szabadtéri tűzeset történt.

Nyugotszenterzsébeten körülbelül egy hektáron száraz fű, gaz és bozót gyulladt ki, melyet a szigetvári hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt eloltottak. Siklósnagyfalu külterületén, ötszáz négyzetméteren égett a gaz, ide a siklósi tűzoltókat riasztották.

Nem sokkal később Siklóson, két helyszínen is vegetáció tűz volt, a József Attila utcában és a Csukma-dűlőben is. Szombaton este Harkányban is szükség volt a beavatkozók munkájára, itt összehordott faágak égtek. Nagypeterdre a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók vonultak, ahol kétszáz négyzetméteren lángolt a cserjés.

Vasárnap egy égetéssel kapcsolatos káresemény történt. Nagyharsányban a Beloiannisz utcában háztartási hulladékot, gumit és szemetet égettek. A tűzoltók egy sugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet, majd a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat helyszíni szemlét folytatott le.