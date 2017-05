Sok pécsi kapott kedvet a nosztalgiázáshoz a 60-70-80-as évek retró járműveinek hétvégéjén

Idén is hatalmas sikere volt a Retropartyzánok kiállításának, melyet a Veterán Zsiguli Egyesület rendezett meg hétvégén ötödik alkalommal az Expo Centerben. Az ingyenes rendezvény célja továbbra is a 60-70-80-as évek Magyarországára jellemző járművek bemutatása, népszerűsítése volt.



A bejáratnál három fekete Volgával találta szembe magát az ember, melyekből a szocializmus virágkorában pártelnökök integettek ki . Az egyik komolyabb járművet pontosan 1958 áprilisában vásárolta meg tulajdonosa a Gorkij autógyárban. Restaurálását is eredeti szovjet alkatrészekkel végezték, így a karosszéria kilencven százalékban eredeti, s fantasztikus állapotban van a jármű.

A sétát folytatva rengeteg autóval találkozhattak a vendégek, köztük volt régi típusú Dacia, Wartburg, Lada, Fiat Polski, BMW, Mercedes, Porsche, s még egy hatalmas Toyota típusú autó is, Ferrari dizájnnal .

Az eseményre sokan ellátogattak, nagy volt az érdeklődés . Az autókon kívül retró tárgyakat is kiállítottak, telefonokat, magnókat, s a hatalmas katonai járművek mellett még a katonák is felsorakoztak. A családosoknak is remek program volt, még a gyerekek is beülhettek egy-egy ritkaságba, s alig várták, hogy megtekinthessék a járművek belsejét is.

A szabadtéri részen tesztvezetésen is részt vehettek a bevállalósabbak, akikből nem volt hiány. Itt egy hatalmas 256-os Ikarus buszt is megcsodálhattak a résztvevők, amely a közösségi közlekedés meghatározó szereplője volt közel 40 évig a magyar utakon. Most, hogy a 200-as sorozat kivonásra kerül , a vendégeknek lehetőségük volt elköszönni a járműtípustól oly módon, hogy a kiállított autóbusz oldalát aláírhatták.

A rendezvényt a kiállítók, és a kilátogató veteránosok számára még érdekesebbé tették a vasárnap délelőtti veterán börzével is. Ezt országosan hirdették meg a szervezők. Nem csak alkatrészeket, hanem járműveket is lehet árulni az eseményen.