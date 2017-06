Sétatér: a fesztivál után sem szűnik meg a kavalkád

A pécsiek egyik legnagyobb múltú nyári rendezvénye, a Sétatér Fesztivál idén is hatalmas sikerrel, 10-15.000 fős látogatottsággal zárult. A visszajelzések alapján jó döntés volt a három színpados felállás és a látogatók nemcsak a programokat, de a gasztronómiai bódékat is szívesen látogatták június 8-18. között a Sétatéren. A helyszín azonban a fesztivál után sem marad jó hangulat és programok nélkül, egészen az első júliusi hétvégéig lesznek programok.



A Zsolnay Örökségkezelő NKft. által szervezett Sétatér Fesztivál legnépszerűbb programja Geszti Péter koncertje volt, több mint háromezren mulattak a fantasztikus hangulatú lemezbemutatón. A rapper-szövegíró menedzsmentjének elmondása szerint az országos turné állomásai közül a pécsi esemény iránt volt a legnagyobb a közönség aktivitása Facebookon.

A több mint negyven program közül kiemelkedő érdeklődés övezte még a Hot Jazz Band, Tompos Kátya, Pély Barna és a Mardi Gras Jazz Band koncertjét. A visszajelzések alapján jó döntés volt a Sétatér színpadon kívül létrehozni az Akusztik- valamint a KioXínpadot, ugyanis az ott megjelenő különböző hangulatok jó hatással voltak a fesztivál ritmusára. Kiválóan erősítette a rendezvényt a Csorba Győző Könyvtár csatlakozása is, ugyanis az Ünnepi Könyvhét programjai üde színfoltjai voltak a fesztiválnak.

A gasztronómiai kitelepülők is elégedettségükről számoltak be, kiemelve, hogy a fesztivált nemcsak hétvégén, hanem hétköznapokon is jóval többen látogatták a vártnál. Leginkább a fröccs és a kürtőskalács fogyott, de szinte minden étel-ital népszerű volt a pécsiek körében.

A gesztenyefák alatti kellemes hangulat a Sétatér Fesztivál után is megmarad. Június 22-25. között, a Plácido Domingo Classics fesztivál idején is várják a látogatókat a sétatéri kitelepülők finom falatokkal és ízletes borokkal. Ezt követően pedig a Zsolnay Fényfesztivál idején, június 30. és július 2. között pezsdül fel ismét a belváros.