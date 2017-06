Segélyszervezetektől csalt ki pénzt egy házaspár

A Pécsi Járásbíróság csalás és más bűncselekmények miatt ítélt el egy házaspárt, akik egyházi intézményektől és karitatív szervezetektől csaltak ki pénzt közel egymillió forint értékben.



A bíróság a férfit 1 év 2 hónap börtönre és 2 év közügyek gyakorlásától eltiltásra ítélte, míg feleségét 1 évre próbára bocsátotta.



A házaspár az ország számos településén - többek között Pécsett és környékén, Somogy, Tolna és Szabolcs-Szatmár Bereg megyében - jelent meg 2013-2014. évben, ahol elsődlegesen egyházi intézményeket, karitatív szervezeteket kerestek fel azért, hogy a férfi a család nehéz anyagi helyzetére hivatkozva adományokat, kölcsönöket kérjen.

Ennek során többször hivatkozott valótlanul a férfi családi tragédiákra, így gyermekük, hozzátartozójuk halálára, illetve jövőbeni üzleti vállalkozásaira is.

A felkeresett szervezetek szinte minden esetben néhány ezer forinttól több tízezer forintig terjedően nyújtottak kölcsönt, adományt a családnak, illetve több esetben előfordult, hogy jelentősebb értékben tárgyi eszközt, így számítógépet, illetve élelmiszert adtak a részükre.

A férfi ezen kívül magánszemélyektől, illetve pénzügyi intézménytől is kért kölcsönt, továbbá kórházban, leendő munkahelyén, utcákon is ismerkedett, amelynek során szintén szorult anyagi helyzetükre hivatkozva kért kölcsönt, támogatást. Számos esetben kért pénzt benzinre azzal, hogy azt a későbbiekben postán visszafizetik.



Ezen kölcsönkérések alkalmával a házaspár több esetben magával vitte kiskorú gyermeküket is azért, hogy a kölcsönt nyújtók őket megsajnálják és így pénzhez jussanak.

A férfi a megtévesztett sértetteknek több mint egymillió forint kárt okozott.

Az ítélet ellen a férfi és védője enyhítés érdekében jelentettek be fellebbezést, így a határozat nem jogerős.