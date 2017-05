Rendőr- és tűzoltónapot tartottak a Negyedben

Programokban gazdag délután várta azokat a családokat, akik szombaton délután kilátogattak a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedbe.



Immár hagyományosan, minden évben májusban kerül megrendezésre a Rendőr- Tűzoltó nap, ahol a rendvédelmi szervek látványos bemutatókkal és színes programokkal várják a gyerekeket és a felnőtteket.

A hivatalos megnyitót követően, a Pécsi Vasutas és Koncertfúvós Zenekar előadása következett, akik széles zenei repertoárúkkal és örömzenéjükkel igazi vidám hangulatot hoztak a Negyedbe. Az Apáczai Nevelési Központ Művészeti Iskola majorett bemutatóját kutyás és taktikai bemutató követte, majd a kiállítók programjai várták a családokat.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Zsolnay Negyed Ginkgo terén várta az érdeklődőket. A legnagyobb népszerűségnek a füstsátor örvendett, ahol sorban álltak a gyerkőcök, hogy bejuthassanak a sötét, és kihívásokkal teli sátorba. A kisgyerek közül volt, aki többször is sorban állt, ők bizton állították, hogy tűzoltók lesznek. A legkisebbeket a tűzoltós locsolójáték kötötte le, ahol az ügyességük mellett, a gyorsaság is fontos volt. A játékok mellett, a játszva tanulás is szempont volt a mai napon, így a veszélyt jelölő piktogramok felismerésére, majd kockákból történő kirakására is lehetőség volt. Nagy sorban állás volt a kiállított tűzoltójárműnél is, ahol a sisak próba mellett, mindent felszerelést és eszközt saját szemükkel nézhettek meg a gyerekek. A program részeként, a katasztrófavédelmi mobil laborral is közelebbről megismerkedhettek az érdeklődök, a legbátrabbak, pedig a vegyvédelmi ruhát is felpróbálhatták. A színes programok mellett, a cukorágyú is népszerű volt a legkisebbek körében.

Mint minden nagyobb megyei rendezvényen, a Baranya Megyei Tűzmegelőzési Bizottság sátra is kitelepült a helyszínre, ahol a gyermekek rajzolhattak, színezhettek, valamint Trombi és a Tűzmanó kalandjaiba is bepillantást nyerhettek. Szüleik ezalatt tájékoztató füzeteket és szórólapokat kaptak a legfontosabb tűzmegelőzési tanácsokról.

A katasztrófavédelem mellett, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság is színes programokkal várta az érdeklődőket. „Örömfutással" nyitották a mai napot, amely a „Mindent a biztonságért" program keretében valósult meg. A rajt a Széchenyi téren volt, a futók pedig sorra érkeztek be a programok központjába, a Zsolnay Negyedbe. A rendőrök többek között bűnmegelőzési és baleset-megelőzési bemutatókkal, fegyverzet és járműkiállítással és kerékpár gravírozással várták a résztvevőket.

A Polgárőrség szintén járműbemutatóval és kiállítással készült a mai napra, amelynek keretében motorozásra és quadozásra is lehetőség nyílt.

A Közterület Felügyelet elektromos kerékpározásra, fotózásra, kutya chip leolvasásra és lézeres távolság, valamint zajszint-mérésre invitálta az érdeklődőket.