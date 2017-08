Rekordszámú kiállító, és különlegességek is várják a Szentlőrinci Gazdanapok látogatóit

Nyolcvanezer négyzetméteren mintegy négyszáz kiállító, újdonságok, lovas és kulturális programok is várják augusztus 11. és 13. között a Szentlőrinci Gazdanapok látogatóit.

- Bár az online kereskedelem rendkívül gyorsan növekszik, s ezért többen úgy vélekedtek, hogy leáldozóban vannak a hagyományos vásárok, ezzel szemben egyre több kiállító szeretne részt venni a Szentlőrinci Gazdanapokon - mondta Győrvári Márk, a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány kuratóriumi elnöke az eseményt ismertető sajtótájékoztatón. Hozzátette, ez azt bizonyítja, hogy különösen az agrárium szereplői esetében továbbra is szükség van az eladók és a vevők személyes találkozására.



Pohl Marietta, a szervező Baranya Megyei Vállalkozói Központ ügyvezetője többek között azt hangsúlyozta, hogy rekordszámú, több mint 400 kiállítót várnak Magyarország egyik legnagyobb mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítására és szakvásárára. A háromnapos esemény rendre mintegy 25 ezer látogatót vonz, s minden bizonnyal idén is nagyon sokan keresik majd fel a vásárt, ahol 80 ezer négyzetméteren mutatják be többek között a legújabb erő- és munkagépeket - egy részük működés közben is látható lesz -, helyi termékeket, őshonos állatokat;



Még lehet nevezni a vágtára

Idén is számos kísérő rendezvényt tartanak a vásár ideje alatt, kulturális események egész sora, és a Nemzeti Vágta egyik előfutama, a Szentlőrinci Vágta is várja a nézőket. Az elmúlt esztendőben a Nemzeti Vágta szervezői áttekintették a válogatók helyszíneit, így szűkült a regionális versenyek köre. Azonban a szentlőrinci pálya megszerezte a jogosultságot, hogy a sorozat egyik kiemelt állomása maradjon.

A futamra egyébként még mindig jelentkezhetnek a lovasok,a szervező Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány várja a versenyezni kívánok jelentkezését.

- A „nemzetköziség" terén újdonság is várja a látogatókat, mert idén útjára indítjuk - ezzel is erősítve a Gazdanapok nemzetköziségét - a Kárpát-medencei Gazdasági Találkozó nevet viselő sorozatunkat, amelynek keretében évről évre más és más országot helyezünk a középpontba. Elsőként Székelyföld mutatkozik be, az ott működő Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetsége által összefogott gazdálkodók, mezőgazdasági szervezetek és vállalkozások bemutatásával - mondta az ügyvezető.