Régi álmát valósítja meg a szépséges énekesnő, Vermes Tímea, saját ruhákkal rukkol elő

A tehetséges és gyönyörű pécsi operaénekesnő, Vermes Tímea, most egy régi álmát valósítja meg, divattervezésbe kezd, s saját üzletet nyit a pécsi belvárosban.



- Azt szoktam mondani, hogy tüke pécsi vagyok, ami több generációsan visszavezethető pécsiséget jelent. A dédpapám is Pécsett született, a patacsi hegyen volt szőlője. Az én szakmámban nehéz a saját városomban maradni, a művészemberek általában kirepülnek. Mivel nagyon szeretem Pécset, azon vagyok, hogy végleg itt maradhassak. A család nagyon fontos számomra, van egy hétéves kislányom, aki jövőre lesz iskolás,a férjem szintén pécsi.

- Mikor és hogyan kezdett bele az éneklésbe?

- Mindig is a művészetek vonzottak. Gyermekkoromtól kezdve énekelek, a színpad volt a nagy vágyam, s mellette a rajzolás is érdekelt. A pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban Szabó Szabolcs figyelt fel rám a kórusban, s ezután elmentem magánéneket tanulni zeneiskolába. Később a Bölcsészettudományi Karra jelentkeztem karvezető szakra, majd a zeneművészeti főiskola magánének szakára, s tovább az egyetemi ágazatra. Tulajdonképpen a főiskola után indultam el a színpad felé, mellette tanítottam 13 évig magán zeneiskolában. Kezdőként a miskolci társulat adott otthont, Balikó Tamás szerződtetett át Pécsre, azóta vagyok a Pécsi Nemzeti Színház tagja. Budapesten rengeteg fellépésem van az operettszínházban, valamint külföldön, aminek nagyon örülök. Idén a Víg özvegyben két szerepet is játszom.

- Pécsett jelenleg mit csinál? Névjegy Vermes Tímea 1972-ben született Pécsett. Férjével és kislányával él együtt. A Bánki Donát úti általános iskola elvégzése után a Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban tanult tovább, itt érettségizett. Eközben kezdte el énekes tanulmányait Komáromi Alice tanárnőnél a Pécsi Liszt Ferenc zeneiskolában, ahol hét éves korától kezdve zongorázni tanult. Később a Janus Pannonius Tudományegyetem Ének -zene karvezetés szakán töltött négy évet, majd a Pécsi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Magánének szakán diplomázott. A PTE Művészeti Karának ugyanezen szakán szerezett egyetemi képesítést.





- Pécsett koncertekkel próbálok látható maradni,mindig nagy öröm számomra,ha a itt énekelhetek.Többször próbáltak elcsábítani a városból, most is egy olyan periódusban vagyok, hogy döntenem kellett Pécs és Pest között. Minden szállal próbálok ide kötődni, új vállalkozásba is kezdek, a ruhatervezés irányába fogok nyitni. Így Pécsett is tudom folytatni a munkásságom az éneklés mellett.

- Meséljen kicsit az új tervről, a ruhatervezésről!

- Úgy tervezem, hogy júniusban nyitjuk meg az üzletet a Klimó György utcában. Tulajdonképpen ruhabemutató teremként fog működni, ízelítőt adok a saját tervezésű ruháimból az érdeklődőknek, megrendelőknek. Gyerekkori vágyam volt, hogy egyszer a divattervezés útján is elinduljak, úgy látszik most jött el az ideje. Ősztől egy OKJ-s képzésbe is bele kezdek, eddig a barátaimnak is szívesen terveztem ruhákat, s természetesen magamnak is. A fellépőruháim szinte minden esetben sajátjaim. Májusban egy kollekciót be is fotózunk, amiből prospektus is készülni fog.

- Milyen stílusú ruhák várhatóak?

- Elsősorban az igazi nőknek próbálok megfelelni. Nyilván nagyon jó, amikor az ember tökéletes alakra tervezhet, mert akkor biztosan hibátlanul fog állni a ruha. Nekem meggyőződésem, hogy ugyanilyen jól állhat a kicsit molettebb, alacsonyabb, esetleg magasabb nőkön is, sőt, ezt tekintem igazi kihívásnak. A belső és külső harmóniát szeretném megvalósítani, éppen úgy, ahogy a színpadon teszem. Időtálló ruhákat tervezek, amik nem tucat holmik,és elsősorban exclusive darabok. Egyénre szabott, stílusos öltözékek, tökéletes minőségben.