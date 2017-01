Randevú a határon: magyar és horvát tűzoltók közösen búcsúztatták az esztendőt

A határ menti együttműködés immár egyik hagyományos jelképe a közös horvát és magyar óévbúcsúztatás a Drávaszabolcsi határátkelőhelyen. Idén szilveszterkor sem volt ez másképp.



A találkozón Damir Siplika Donji Miholjaci Önkéntes Tűzoltóságának tűzoltóparancsnoka és Danijel Ivanisic parancsnok-helyettes képviselte Horvátországot, magyar részről Kovács András tűzoltó ezredes a siklósi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője, Domján Gábor tűzoltó alezredes, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi főfelügyelője, Heffner László tűzoltó őrnagy a siklósi hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnoka és Gyurok Dusán tűzoltó főhadnagy Siklós katasztrófavédelmi megbízottja vett részt a koccintáson.

A Drávaszabolcsi határátkelőhelyen, pontosan a Dráva fölött átívelő híd közepén találkoztak a szomszédos tűzoltóparancsnokok és helyi katasztrófavédelmi vezetők és együtt búcsúztatták el a 2016-os évet.

Ez alkalomból a híd közepén alkoholmentes pezsgővel is koccintottak az újévre. A koccintás mellett természetesen szóba kerültek a 2016-os évre vonatkozó együttműködés tapasztalatai és az idei évben bekövetkezett tűzesetek is. Végül a 2017-re tervezett közös gyakorlatokat is egyeztették a résztvevők.